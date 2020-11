Top 40 de las grandes películas sobre robos y asaltos

Un recorrido a través de largometrajes que desarrollan sus relatos sobre asaltos y robos. Varios realizadores de renombre como Sidney Lumet, Jean Pierre Melville y Steven Soderbergh, han explorado en sus películas esas situaciones de atracos a bancos, toma de rehenes y sesudos y elaborados planes para hurtar fuertes cantidades de dinero, joyas, obras de arte etc.

Vamos atrás en el tiempo a través de los jugosos los botines, de fuertes cargas de adrenalina, del clásico enfrentamiento entre policías y ladrones, desde películas como: Die Hard, The Usual Suspects, pasando por cintas de culto como The Killing, The Asphalt Jungle, hasta sagas cinematográficas como Fast and Furious y Ocean´s Eleven.