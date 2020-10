Armando Plata es el nuevo presidente de la ACL

Armando Plata Camacho, por decisión de sus colegas, lo nombraron como presidente de la Asociación Colombiana de Locutores (ACL). El máximo gremio de las voces comerciales del país.

Como vicepresidente quedó William Vinasco. Ambos han trabajado en diferentes emisoras A.M e hicieron varias transmisiones memorables. En ese entonces, internet no existía y no tenían celulares. Hicieron historia: era un dúo en la radio que se gozaba cada uno de los programas.

Armando Plata Camacho, a lo largo de su carrera, ha demostrado constancia y profesionalismo. Ha sido locutor de noticias, grabador de comerciales, animador, presentador, programador, director y gestor de medios de comunicación.

Ha trabajado en radio, televisión, cine y medios digitales.Por tanto, Armando como presidente de la ACL tiene como propósito seguir dando a conocer las voces nacionales que han llegado a estaciones de Nueva York, Washington, Los Ángeles, México, Miami, Atlanta, Madrid, París, Tokio y los premios de voces comerciales, Podcast y animación.