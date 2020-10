Mi Banda Sonora con Jorge Eliécer Campuzano

Jorge Eliécer Campuzano es reconocido en el país por ser una leyenda de la narración deportiva. Nació en Buga, ciudad que recuerda como un lugar agradable para crecer.

Allí había un amplificador con parlantes en la entrada de una galería, donde un muchacho ponía música y leía las cuñas. Jorge Eliécer inició su carrera radial hablando a través de ese amplificador en la ciudad.

Desde muy joven sabía que su pasión era narrar los partidos de fútbol. Y entró, por primera vez, a la emisora de Buga. En ese estudio practicaba las narraciones de fútbol e imitaba a grandes locutores deportivos del país.

“Miguel Mondragón narraba fútbol en la emisora de Buga. Yo también quería narrar, pero no me dejaban. Así que una vez narré un partido en la emisora de competencia. No me echaron de milagro, pero sirvió para que en la emisora alternáramos la narración con Miguel", cuenta Jorge Eliécer.

A través de canciones, Jorge Eliécer narró los momentos más importantes de su vida. Conozca aquí su lista:

Diablo - Tito Cortés

Humanidad - Alfredo Sadel

Azucena - Noel Petro

Virgen de media noche - Daniel Santos

Madrigal (Estando contigo) - Charlie Figueroa

Sur – Roberto Goyeneche

Hombres antiguos - Rodrigo Correa Palacio (Poema)

Te quiero mucho-Diomedes Díaz

De niña a mujer - Julio Iglesias

HP - Pasillo interprete Diego Estrada Montoya

Si te contara - Ismael River - Cortijo y su combo

El camino de la vida - El trio América