Santiago Moreno: “Yo llamaría a Duván Vergara a la Selección Colombia”

Tras la reanudación del torneo colombiano, América de Cali promovió a algunos jugadores de sus divisiones menores al equipo profesional. Uno de los que más se ha destacado es Santiago Moreno, atacante que ha sido gran aliado de Duván Vergara. El joven habló en el VBar de Caracol Radio.

"Me he sentido bien con el profe, me siento tranquilo y es el respaldo que nos brindamos" dijo Moreno, quien ha marcado un gol en la Liga Colombiana y otro en la Copa Libertadores.

Sobre Duván Vergara, compañero de equipo, destacó su calidad técnica y el buen momento que atraviesa, "Claro yo llamaría a Duván Vergara a la Selección Colombia, es un gran jugador".