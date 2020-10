Sanclemente: "No tenía información sobre actividad ilícita en la finca"

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el exembajador, Fernando Sanclemente, habló sobre la investigación que se adelanta por el laboratorio de coca en su finca, asegurando que no tuvo información de ninguna actividad ilícita y que las interceptaciones acreditan su inocencia.

Sanclemente dijo que el laboratorio que fue hallado por las autoridades comenzó su operación del 10 de enero de este año, y que solo se encontraron 252 de gramos de cocaína pura, por lo que desmiente que el laboratorio tuviera una alta producción de esta droga.

“No tuve información de actividad ilícita en nuestra finca, esas insinuaciones son una canallada, porque desde el 19 de febrero, que inició todo esto, le he dado la cara al país (…) Las pruebas no me involucran con esa actividad ilícita, y además acreditan mi inocencia, se trata de un laboratorio que comenzó operación el 10 de enero de este año, es decir un mes y 3 días antes del allanamiento, y decían que se sacaba tractomulas de droga, eso es falso” dijo.

Sanclemente se declaró inquieto por las decisiones de la Fiscalía en su caso, e incluso dijo que el Fiscal está ‘mal informado’ sobre las pruebas en su caso.

“Yo respeto profundamente las decisiones de la Fiscalía, dice el señor Fiscal que busca la verdad absoluta y yo soy el más interesado de que esto sea así. Pero tengo la sensación de que el señor Fiscal General está mal informado, porque que hay interés en una vinculación formal como si yo tuviera algún tipo de responsabilidad, esto a todas luces es absurdo, yo pedí una licencia no remunerada al señor presidente y Cancillería poniéndo le la cara al país” dijo.

El exembajador explicó que el laboratorio fue encontrado en una reserva forestal y que desde la casa principal, a 500 metros, era imposible verlo.

“El laboratorio fue encontrado en una zona de difícil acceso, la casa principal de mi madre está a 500 metros, pero lo que usted encuentra es una panorámica del bosque, es una barrera de pinos en la que no se puede vislumbrar que pasa. La finca era regularmente visitada por la familia y nunca nos quedamos a dormir allá por cosas de seguridad” dijo.

Sanclemente aseguró que tiene absoluta tranquilidad de su comportamiento y responsabilidad en este caso, pues no hay ninguna prueba que lo pueda sindicar como responsable del laboratorio.