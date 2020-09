El dilema de las redes sociales: ¿qué tan dañinas son para la sociedad?

En Hora 20 un debate para analizar la realidad y los dilemas planteados hace pocos días en el documental de Netflix “El dilema de las redes sociales”. Se habló de la incidencia de las redes sociales en nuestras vidas; de las adicciones; de la manera cómo han penetrado en nuestras ideas y pensamientos. También una discusión sobre las noticias falsas, y la manera de buscarle una solución al manejo de las redes sociales.

El reconocido sociólogo Zygmunt Bauman lo predijo hace unos cuatro años: “las redes sociales son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa”… tesis que se intenta confirmar y profundizar en el documental lanzado por Netflix a inicios de septiembre “El dilema de las redes sociales” en el que a partir de testimonios de exempleados de compañías importantes como Google, Twitter, Snapchat, Instagram y Facebook se devela la realidad de las redes sociales; la persuasión por parte de estas compañías que hoy tienen el poder de controlar cerca de 4 mil millones de personas en el mundo que hoy cuentan con redes sociales. Incluso, durante el documental se habla de que 50 diseñadores podrían estar tomando decisiones que afecten la vida de unos 2 mil millones de personas. También aborda asuntos como la verdad, la cual para los creadores de las redes puede ser aburrida, lo que ha llevado a que se dé un golpe a la democracia. Incluso, se habla de que se ha perdido el horizonte del mundo digital, pues plantean que “filosofía humanista” de Silicon Valley aparentemente se ha perdido.

El documental, que ha dejado sin aliento a varios de sus espectadores, revela la manera como las redes sociales y las grandes empresas del mundo digital han utilizado el acceso a las redes y los datos que depositan los usuarios para que, como clientes, nos convirtamos en el mismo producto. Acceso a la red y a contenido que puede convertirse en una adicción, en un problema de salud mental y de riesgo para las nuevas generaciones. Tanto que el experto en temas digitales, Jaron Lanier apunta que las redes sociales son peor que el cigarrillo y que actúan como un estímulo respuesta, no lejano a los ejercicios de Pavlov hace un siglo. El gran problema es que esa adicción, de pasar al menos unas 3 horas y media al día en redes sociales, al menos para Colombia, es un problema de salud pública. Un estudio del Royal Society of Public Health a jóvenes entre los 11 y 25 años establece que Snapchat e Instagram son las redes con mayor posibilidad de generar ansiedad y siete de cada diez dicen sentirse peor sobre su imagen personal después de pasar tiempo en Instagram.

Lo que dicen los panelistas

Mauricio Jaramillo, periodista, director y fundador de Impacto TIC, señaló que eldocumental plantea un debate sobre cómo debemos pensar los usuarios. Pero cree que el título es engañoso, ya que no ve un dilema porque muestra a las redes como algo dañino o malvado y él cree que estas herramientas no son las culpables de todos los males, pero sí considera que se les debe exigir una transformación. En cuanto a la incidencia de las redes y las noticias falsas, advierte que el peor momento de manipulación y redes sociales fue el tema de Cambridge Analítica, “pero hemos visto un progreso. Las compañías han hecho esfuerzo para que no exista una masificación de noticias falsas.”

Diego Santos, periodista, columnista y consultor digital, planteó quelas redes se convirtieron en un canal de comunicación de mensajes muy importante. En cuanto al documental señaló que no se le hace novedoso, “es una denuncia conocida por las personas que trabajan en redes. El documental plasma datos importantes y llama a una reflexión, pero será un escándalo de cuatro días.” Durante el programa insistió en la necesidad de plantear un debate a nivel gubernamental y de ciudadanía sobre la regulación de las redes con el fin de educar para sacarles todo el potencial que tienen.

Para Linda Patiño, periodista, asesora en comunicaciones y profesora universitaria, las redes son un territorio en el ciberespacio que representa de manera virtual muchas cosas que pasan en el mundo análogo. Frente al documental, su postura se enmarcó en establecer que este busca culpar a las redes de todo lo malo que está pasando, pero que en realidad todo este cambio digital lo que ha generado es una masificación de la polarización, la soledad y la violencia “porque el algoritmo entrega una dopamina inmediata de la información que es afín a nosotros”, incluso comentó que ese algoritmo está luchando por obtener nuestra atención a diario.Además, planteó que el principal problema hoy en día es la burbuja semántica que se ha creado, y la principal preocupación es la falta de voluntad política para regular las redes.

Para Sylvie Duchamp, analista, consultora y experta en comunicaciones, lasredes sociales son como una puerta de aprendizaje “son una herramienta invaluable de información, sirve para tomarle el pulso a la conversación social y saber qué le importa a la gente.” Criticó del documental de Netflix el hecho de que se trata de una pieza de activismo, “la cual no busca visiones múltiples y tiene una causa clara, la cual hace muy bien”, también cree que puede llegar a desempoderar las redes; desde otra óptica, planteo que el docudrama só pone la discusión sobre la importancia de democratizar. Frente a los avances y los cambios que traen las redes sociales dice que se deben generar sistemas de inteligencia digital que tengan casi siempre un impacto negativo o cómo esos sistemas pueden depurar contenidos para no agravar desigualdades.