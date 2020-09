Foro Caracol: ¿Cómo lograr una región metropolitana eficiente y productiva?

En un nuevo foro Caracol una nueva oportunidad para debatir y analizar hechos que le interesan al país. Esta vez un foro para entender las“Claves para el futuro de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca”en el que a través de tres módulos se habló con los protagonistas; los que tienen la experiencia y los que hicieron posible este proyecto para analizar a fondo sus ventajas, sus retos; el significado de conformar una región metropolitana que unifique proyectos y que planifique a futuro espacios y ciudades que entreguen bienestar a los ciudadanos.

Como un nuevo modelo de asociatividad; de planeación; de coordinación y de organización se ha definido la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, la cual se constituyó gracias al Acto Legislativo 002 de 2020. Instrumento con el cual se busca generar desarrollo en la región, solucionar los problemas de los ciudadanos, establecer planes a futuro para detener las desigualdades en las ciudades grandes en la periferia; así como entregar soluciones en el plano medioambiental y tecnológico.

En Colombia las áreas metropolitanas, establecidas desde 2013 a través de la ley 1625 buscan llevar desarrollo; cierre de brechas y planificación, las cuales funcionan desde 1981 y legalmente hay constituidas unas seis. En el mundo se estima que las áreas metropolitanas reúnen unas 1.6 billones de personas, pero se estima que para el 2030 sean unos 600 millones las que vivan bajo esa modalidad y solo en América Latina el 80 por ciento de la población pasará a vivir a centros urbanos a 2030. Incluso, hoy este tipo de asociatividad recobran más importancia ante el desborde de las ciudades, pues el aumento de las desigualdades sociales en las periferias; los problemas medioambientales y de calidad de vida pueden ser solucionados y enfrentados a partir de este tipo de asociatividad.

La conformación de esta región metropolitana no es un asunto menor ni en el plano demográfico, ni ambiental, ni económico. Por ejemplo, reúne 10 millones de habitantes, el 22 por ciento de la población colombiana y el 25 por ciento de quienes están ocupado laboralmente. En cuanto a lo económico representa el 31,6 por ciento del Producto Interno Bruto del país, reúne el 54 por ciento de las grandes empresas; el 34 por ciento del total nacional y 44 por ciento de las exportaciones. En movilidad representa 2,6 millones de viajes al día. Por el lado medioambiental se constituyen los Cerros orientales, río Bogotá, 190 áreas protegidas y el 13 por ciento de los páramos del país.

Principales reflexiones del foro

Eldirector del área metropolitana de Barcelona, Ramón Torra i Xicoy, señaló que la organización urbanística es un elemento central, así como la planeación para que se dé la colaboración entre distintos municipios.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que región metropolitana es una necesidad; un desafío para 10 millones de personas con el fin de darle estructura institucional a la región y mejorar asuntos concretos de la calidad de vida de los ciudadanos como la movilidad. También apuntó que una de las prioridades para la región es la protección y preservación del agua.

Desde la gobernación de Cundinamarca, el gobernador Nicolás García, apuntó que región metropolitana debe funcionar más allá de los mandatos actuales, para que queden bases y reglas sólidas y se trabaje en beneficio de 11 millones de personas en la región.

Por el lado de la experiencia nacional con las áreas metropolitanas,Libardo García, presidente de Asoareas y director A.M. Barranquilla, dijo que se ha llevado a que el crecimiento sea de manera organizada, junto con componentes como el ambiental y cree que uno de los grandes logros ha sido tener una red de movilidad sólida.El director del A.M Valle de Aburrá, Juan David Palacio, señaló que se ha trabajado sobre un área en la que no hay fronteras y en la planificación del territorio.Sobre la entrada de nuevos municipios, el director A.M. Centro Occidente, Nicolás Betancurth,señaló que para estas áreas es muy importante poder crecer, por lo que explica que la entrada de municipios como Cartago en el Valle es importante por la cercanía con las otras áreas de la metropolitana de Centro Occidente.

Desde el congreso, varios legisladores hablaron de los beneficios de una región metropolitana.Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde,señaló que había antecedentes de desconfianza entre algunos municipios de Cundinamarca y Bogotá, por lo que esta nueva región permite una asociación sin municipio núcleo en el que se reconoce la capacidad de Bogotá, pero manteniendo participación de la Gobernación.Efraín José Cepeda, senador de la república,explicó que este tipo de asociatividad funciona como articulador, descentralizador, en el que se potencian recursos para inversión en beneficio de los ciudadanos y acceder como grupo de presión a recursos de carácter nacional.Óscar Hernán Sánchez, representante a la cámara por el partido Liberal, advirtió que la Ley Orgánica debe incluir financiación, elecciones y procedimientos de las funciones que va a tener el consejo directivo de la región metropolitana, así como los mecanismos de participación para consultar a las comunidades si están de acuerdo en ingresar a los municipios.