¿Qué tan conveniente es la confrontación Claudia López – Iván Duque?

En Hora 20 un debate para entender a fondo si lo ocurrido ayer en la Plaza de Bolívar ante la ausencia del presidente Duque era un acto político de reconciliación o politiquería con las víctimas; un análisis de las teorías del gobierno sobre vandalismo en Bogotá; de las excusas del general Penilla sobre el accionar de las armas de la policía. Una mirada al congelamiento del préstamo a Avianca y la respuesta del gobierno. Por último, una opinión de la llegada de Mauricio Claver-Carone a la presidencia del BID.

Lo que iba a ser un acto político de perdón y reconciliación por parte de figuras importantes del Estado colombiano y del Distrito, se convirtió en un escenario de confrontación política, ataques, división y polarización… pues el evento ecuménico que estaba programado a las 10 de la mañana contó con la participación de la alcaldesa que se encargó de pedir perdón a las víctimas por la muerte de 13 personas; dijo que este era el hecho más grave en la ciudad desde el toma del Palacio de Justicia; que la alcaldía tenía pruebas del abuso policial y que estos estaban para cuidar a la ciudadanía y no para atacarla… sin embargo, ese no fue el centro del debate, pues al evento que también contó con la participación del presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la comisionada para los derechos humanos y el alto comisionado para la paz; brilló la ausencia del presidente de la república, que con anterioridad anunció que no podría asistir al acto de reconciliación.

Y ante esta ausencia, se generó polémica, pues a parte de una silla vacía por la inasistencia del presidente, se sumó un cartel que pegó un hombre a última hora sobre la silla con el nombre del presidente Duque.

En cuanto al fondo del problema que principalmente está relacionado con el abuso policial; uso de la fuerza y claramente con los actos de vandalismo que se han visto en Bogotá y otras ciudades. Pues el país parece estar dividido para encontrar las razones de las manifestaciones y de lo que viene ocurriendo con la Policía. Por el lado del gobierno, el presidente, el ministro de Defensa, pero sobre todo el comisionado para la paz, Miguel Ceballos, sostienen la tesis de que grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc estarían detrás del “claro ataque predeterminado a los CAI” y agrega que el ELN tiene un plan llamado “Guerra Regional con Centralidad Urbana” y las disidencias “una Nueva Modalidad Operativa” que busca llevar desorden y desestabilización a las ciudades.

Lo que opinan los panelistas

Iván Cancino, abogado penalista y columnista,señaló que el acto al que convocó la alcaldesa López el gobierno respondió enviando funcionarios de alto nivel y que no hubo motivo por el cual generar un impacto político con la silla y el mensaje. También, comentó que si este era un acto de reconciliación se debió tener en cuenta a policías víctimas de las manifestaciones y violencia. Con respecto a las divisiones entre alcaldía y gobierno nacional, comentó que es claro que están en orillas políticas diferentes, pero que sería bueno que se dejen de hacer zancadilla y empujones, en vez de darse las manos y buscar puntos de encuentro.

Sobre las necesidades de una reforma a la policía, advirtió que en el país hay suficiente legislación sobre protección de derechos humanos y protocolos, cree que lo necesario es hacer una revisión a alertas tempranas, en el sentido de evitar que sigan en la institución funcionarios con cuestionamientos.

Para Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista política,no es negativa la confrontación política entre alcaldía y Gobierno nacional, pues supone que es bueno para la democracia y el contrapoder el hecho de que se den diferentes posiciones desde el poder. Por otro lado, apuntó que el acto del papel en la silla vacía fue un error innecesario, entendiendo que la ausencia presidencial hablaba por sí sola.

En cuanto a las declaraciones del gobierno sobre presencia del ELN y disidencias de Farc en movilizaciones, advirtió que se tiene que salir a mostrar evidencia de lo que señala el comisionado Ceballos. Pues cree que estos anuncios pueden revictimizar a quienes ya fueron víctimas de abuso policial y generar o asumir que aquel que se manifiesta es un actor armado.

Para Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá,el episodio de la silla vacía demostró que hay dos visiones políticas distintas a pocos metros entre la Casa de Nariño y el Palacio de Liévano, por lo cual, cree importante hacerse la pregunta de “¿cómo se va a trabajar en Bogotá en los próximo meses y años? Cuando independientemente de las posiciones de cada uno, es mucho en lo que se tiene que trabajar”, y agregó que el gran desafío está en que la alcaldesa con sus grandes críticas a la Policía logre dar un manejo distinto a la protesta social, con el fin de encontrar unos puntos para que la respuesta no vuelva a ser una confrontación violenta.

En cuanto a la llegada de Mauricio Claver-Carone en el BID, advirtió que en esta elección se metieron dos temas; el de la política interna con la reelección de Trump y la creciente puja entre Estados Unidos y China. Recordó que esta “novela” viene desde febrero cuando el hoy elegido presidente, fue postulado por Trump como vicepresidente del BID, pero no fue aceptado por Luis Alberto Moreno. Otro de los asuntos que consideró clave fue la cercanía de Claver-Carone con el senador republicano Marco Rubio en la Florida, estado clave para que Trump gane las elecciones en noviembre.

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista,comentó que la confrontación entre la alcaldesa y el presiente Duque no es negativaper se, pero sí cree que el choque puede llevar a un bloqueo o que algunos puntos importantes para la ciudad no avancen, por lo que siente que puede ser contraproducente. También señaló que el hecho de poner la etiqueta en la silla lo dejó atónito y dice que se rehúsa a creer que fue una idea de la alcaldesa, pues “ha sido un símbolo de transparencia y con nuevo estilo de gobierno, no podía hacer lo que hizo ayer.”

En cuanto a los discursos encontrados entre vandalismo y violencia policial, comentó que si no vamos a aceptar que se acuse la violencia policial como manzanas podridas, en el que hay que ir al fondo de la violencia policial, del otro lado no se puede defender el vandalismo con el tema de que son casos aislados y manzanas podridas.