¿Qué significa para el país que Mancuso hable ante Comisión de la Verdad?

En Hora 20 un debate para analizar dos cartas: la del ex paramilitar Salvatore Mancuso exponiendo sus motivos por querer hablar ante la Comisión de la Verdad y la carta del Fiscal general, que dice no encontrar motivos para declararse impedido en el caso del expresidente Uribe. Un análisis a una investigación del Centro Nacional de Consultoría que desarrolló un modelo para entender el grado de polarización en el país. Por último, una mirada a la polémica por un estudio al parecer engavetado sobre Hidroituango.

El regreso de Salvatore Mancuso al país parece una trama que no tiene fin; pues después de los constantes errores que se cometieron en su pedido de extradición y de detener su deportación a Italia para supuestamente ser enviado a Colombia. Ahora, el exjefe paramilitar le responde al exministro y ex negociador de paz, Álvaro Leyva, en una carta que no se puede permitir que la verdad en Colombia siga secuestrada; que acepta su responsabilidad por el dolor que ha causado a las víctimas y que sus únicas intenciones son buscar garantías de seguridad para proteger su vida y la de su familia. En la carta dice estar dispuesto a comparecer ante la Comisión de la Verdad a través de sesiones públicas, conjuntas o en cualquier medio. Por último, dijo que fue extraditado a Estados Unidos como una venganza para callarlo y que personas cercanas al expresidente Uribe como el embajador en Washington fueron cercanas a la conformación de las AUC.

Por su parte, el embajador Francisco Santos, ha dicho que las acusaciones de Mancuso en su contra no son nuevas, y que la Fiscalía lleva más de 13 años investigando y no ha concluido en nada; resaltó que sí se ha reunido en dos ocasiones con el ex paramilitar, una como periodista y en la segunda ocasión como gestión humanitaria. Además, dijo que evalúa acciones legales en contra de Mancuso.

A esta verdad que quiere contar Mancuso, se suma que este domingo el otro jefe paramilitar, “Jorge 40” terminó de pagar su pena en Estados Unidos, el gobierno al parecer ya tramitó su deportación al país; pues lo esperan 35 órdenes de captura y 1.456 investigaciones

Lo que dicen los panelistas

Para Ricardo Ávila, analista y consultor, vuelve la importancia de que Mancuso regrese al país y colabore con el esclarecimiento de la verdad, y cree que al mismo tiempo su visión de los hechos se tiene que contrastar con otros testimonios; pues cree que en gran parte la carta envida a Leyva es una estrategia jurídica en beneficio propio. También comentó que el hecho de estar en Estados Unidos en prisión no suponía que no podía contar la verdad desde allá, de igual forma sostiene que el testimonio es necesario para hacer un tamiz junto con otros testimonios que se reciban.

En cuanto al ejercicio del Centro Nacional de Consultoría, señaló que esta investigación da pie para ver la realidad y notar que las posturas polarizantes son las que mandan la parada en el mundo. Desde una óptica personal, dijo que deprime entender que las prácticas extremas y el abuso de tácticas como falsas verdades y abusos sin fundamento, son las que pueden primar en la política.

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista y directora el podcast “Buceando en el naufragio”, comentó que es una buena noticia para las víctimas que Mancuso regrese al país; de cuenta de lo que hicieron organizaciones paramilitares y que sea parte fundamental del proceso de reparación a las víctimas que se les violaron sus derechos. Planteó que es muy interesante escuchar la versión y lo que sabe Mancuso de la relación con la política y cómo grupos paramilitares se aliaron.

Sobre los posibles impedimentos del fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que dese lo legal hay un tema de impedimentos, pero en la discusión política el asunto es otro, pues plantea que el presidente Duque ha dicho en repetidas ocasiones que cree en la inocencia de Uribe, y al mismo tiempo el presidente ha sido muy cercano al fiscal Barbosa. “Eso no cumple con requisitos legales para recusar, pero debería hacer esfuerzo por representar el papel que juega la Fiscalía de una manera más transparente y legítima.”

Frente a la investigación del CNC, comentó que una lección de la presidencia de Trump ha sido que no es necesariamente la postura política la que genera la polarización, sino la manipulación emocional a través de la gestación de posiciones.

Para Juan Carlos Cortés, abogado y ex viceprocurador, es importante entender la conducta procesal de lo que viene en el caso de Mancuso, pues tiene que responder y cumplir en Justicia y paz; por lo que plantea que no se puede olvidar las condicionalidades de esta justicia, que en el caso que muestre los hechos nuevos o diferentes podría ser sujeto de exclusión del régimen.

Por el lado de los espectros políticos y de la investigación del CNC, dijo que las democracias tienen normas y eso hace que el centro del espectro pueda desaparecer y se le ve tibio. Cree lo que vemos es una fatiga de la democracia por parte de los ciudadanos; son apáticos con granes abstenciones o llevan a una democracia sin libertades. Además, comparó la situación con la pandemia, y dijo que esperaba que la sociedad entendiera los grandes retos que esta tiene, pues cree que la radicalización conduce a enormes riesgos, cuando se debería estar mirando hacia acuerdos colectivos y cómo eliminar los extremos.

Alejandro Santos, director de la revista Semana, señaló que Mancuso ha demostrado su disposición por contar la verdad y que es coherente, pues lo ha hecho en varias declaraciones en las que ha dicho cómo funcionaba el paramilitarismo; por lo que cree que puede llegar a contar hasta dónde llegaron los tentáculos de estas organizaciones criminales. Añadió que justicia no habrá hasta que este no regrese al país, pero que al menos se quiere conocer la verdad, los protagonistas y, considera que dar ese espacio en el país es importante.

En referencia a la carta del fiscal general, Francisco Barbosa, comentó que en lo legal hay un tema de legitimidad y que seguramente no van a encontrarse motivos por los cuales Barbosa esté impedido para que se desarrolle el caso del expresidente Uribe en la Fiscalía. Pero sí cree que hay una cercanía entre el fiscal y el presidente y que este ha salido en repetidas ocasiones a defender a Uribe, por lo que cree que Barbosa debe demostrar imparcialidad e independencia en sus decisiones. Pero tomó como ejemplo el hecho de que Gabriel Jaimes, que ahora es el fiscal encargado, es una persona cuestionada, sin visa y que los primeros en asombrarse con esta decisión fueron los Estados Unidos.