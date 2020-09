Jhon Duque: "Millonarios siempre está para pelear el título"

Jhon Duque, capitán de Millonarios, se refirió al regreso del fútbol colombiano y la actualidad del cuadro azul. El volante bogotano se mostró optimista con el grupo conformado y aseguró que el equipo está para grandes cosas.

"Millonarios siempre está para pelear el título", enfatizó Duque en diálogo con El VBAR Caracol.

Al respecto agregó: "Ahora que nadie da un peso por nosotros, el club y el profe Gamero creen en nosotros y están comprometidos con el club".

Sobre los rumores de una posible salida, el volante comentó: "Estoy muy ilusionado con lo que viene. Ha sonado lo de Botafogo y Boca, pero en el momento estoy soñando con mi presente en Millonarios. Le he pedido a mi representante que no me comenté nada al respecto".

Millonarios figura en la casilla 17 de la Liga colombiana y el próximo sábado volverá a la competencia enfrentando al Deportivo Cali en Palmaseca.