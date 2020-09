Encuesta Invamer: ¿cuáles son las preocupaciones de la gente en pandemia?

Esta noche en Hora 20 y cuando celebramos los 72 años de Caracol Radio, un debate para analizar a fondo los resultados de la encuesta INVAMER Poll que revela las preocupaciones de los ciudadanos; imagen presidencial y mide el pulso en las regiones. También una mirada para entender por qué empezamos a hablar de candidaturas para las elecciones presidenciales de 2022 a dos años de estos comicios.

Se dio inicio con resultados de la encuesta INVAMER Poll para tomarle el pulso al país y así pasar a ver cómo se empieza a trazar un camino para las elecciones del 2022.

Ficha técnica de la encuesta: realizada a 1.200 personas vía telefónica desde el 22 al 31 de agosto, con un margen de confianza del 95 por ciento.

Uno de los datos más relevantes de la encuesta, es un aumento en el optimismo de los colombianos; pues en junio solo el 11 por ciento pensaba que el país iba por buen camino, ahora, el 20 por ciento cree que las cosas bien, representando esto un aumento de nueve puntos. Siendo este uno de los momentos de mayor optimismo desde que el presidente Duque llegó a la Casa de Nariño, pues el punto máximo ha sido un 24 por ciento de optimismo a inicios de su mandato. Sin embargo, no se puede dejar de lado que el 69 por ciento sigue creyendo que las cosas no van bien, aunque en junio era del 79; esto porque la ciudadanía tiene principal preocupación por lo que pueda pasar en materia de desempleo, corrupción y orden público.

Dentro de esos temas que le están preocupando a los ciudadanos; el 88 por ciento cree que la situación de seguridad ha empeorado, esto con un aumento considerable, pues en abril, solo el 54 por ciento creía que las cosas iban mal en materia de seguridad. Otro de los asuntos que preocupa a los ciudadanos es el desempleo, pues se ubica en el 92 por ciento, manteniendo una tendencia casi desde el inicio de la pandemia. Por último, uno de los pocos factores que se mantiene crítico es el de la economía, pues la gente que pensaba que iba mal pasó del 85 en junio al 81 por ciento en agosto.

En cuanto a la gestión del presidente Iván Duque; pues para la medición de agosto, cuenta con una desaprobación del 55 por ciento; tres puntos más que en junio cuando registró un 52 por ciento. En cuanto a una comparación con sus dos antecesores; los números son bastante distintos, teniendo en cuenta que la cifra también funciona como un corte de cuentas a los dos años de gobierno. En el caso de Uribe, a septiembre de 2004 tenía un 77 por ciento de aprobación y un 22 por ciento de desaprobación; cifras que distan de la realidad que hoy tiene Iván Duque. Por el lado de Santos, a agosto de 2012, tenía un 58 por ciento de aprobación y un 37 de desaprobación, cifras que también distan de la realidad que Duque enfrenta hoy, esto bajo la salvedad que ninguno de sus antecesores ha tenido que pailar una crisis como la que vive hoy el país por cuenta de una pandemia.

Lo que dicen los panelistas

Para Augusto Reyes, consultor político y director de Poder & Poder, una de las lecturas a las cifras de la encuesta, demuestra el sentimiento de los ciudadanos: la incertidumbre, pues en esa palabra se resume el aumento del optimismo y el pesimismo en temas como la seguridad y el desempleo. Agregó que polarización política contribuye a que las narrativas se radicalicen y se afianza la agenda de problemas del país. En cuanto a los buenos números de mandatarios locales, dijo que su propósito de ahora en adelante es jalonar economía.

Sobre un rápido inicio de la contienda electoral, planteó que es natural empezar esa conversación rápido bajo una crisis como la que se vive hoy en la que gobierno tiene que tomar granes decisiones “esta crisis propicia contrapesos a los relatos, comunicaciones y narrativas del gobierno en cabeza de quienes abanderan esta posición” y explicó que la oportunidad de que el gobierno diera una vuelta a su imagen positiva y la utilizara a futuro, se le está escapando al Centro Democrático.

María Teresa Ronderos, periodista y directora del Centro Latinoamericano de investigación periodística, comentó que son varias las contradicciones en la encuesta, pues apunta que mientras que un alto porcentaje dice estar feliz con el estándar de vida, por otro lado, la gente dice que no ha recibido ayudas y que preocupa el aumento de la pobreza. “Esas contradicciones, me explicaría en parte porque hay miedo. Porque como no hay otras soluciones, excepto encierro y cuarentena entonces, la gente se aferra a esa solución y eso no deja de hacer ver la realidad” y señaló que el hecho de que tengamos un aumento en el optimismo puede ser porque la gente empieza ver un poco la luz al final del túnel con la pandemia.

Para la periodista no es claro cómo Petro se lanza a la campaña cuando su imagen negativa es superior a la positiva “lanzarse dos años antes, es que está desconectado del país, se ha comido el cuento de la pelea. La gente más que campaña; quiere saber qué va a pasar con la reactivación” y concluyó diciendo que hablar desde ya es prematuro, pues la gente quiere soluciones.

Para Luis Fernando Velasco, senador de la república, esta encuesta le toca el pulso al país, pues refleja el verdadero temor de la ciudadanía ante el desempleo y los efectos económicos de la pandemia. Además, apuntó que las cifras en general no son nada buenas y que producto de esto, las personas están asustadas y preocupadas por lo que pueda ocurrir con la economía; incluso, cree que un factor como el de la seguridad empieza a jugar un papel muy importante. En cuanto a los números positivos de mandatarios locales, se explica que puede ser porque la gente vio que ellos dieron la cara y tomaron decisiones cuando eran necesarias.

En cuanto a la precoz campaña presidencial, apuntó que hoy la gente sin empleo y sin servicios básicos quiere que le resuelvan los problemas y no que los metan a discutir sobre lo que va a pasar con la campaña presidencial en dos años. Por último, comentó que quienes están en la polarización no le están tocando el pulso al país; por lo que cree que la gente quiere un cambio serio, el cual responda a los problemas de los ciudadanos.

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, apuntó que esta encuesta logra desnudar una situación que viven los ciudadanos, en la que gobiernos locales y nacional deben tomar decisiones que lleven a recuperar la economía. Pues plantea que son dos las pandemias: la del COVID-19 y la de la economía. Frente a las preocupaciones de la ciudadanía en materia de seguridad, planteó que se debe tener mucho cuidado, pues el asunto del atraco empieza a develar una problemática social.

Sobre lo que pueda ocurrir con las elecciones, comentó que hoy la ciudadanía necesita unión y no división, por lo que propone que es necesaria una agenda programática que ayude a cortar la incertidumbre “acá tenemos que plantear un camino, entender que éxito de Duque es del Centro Democrático, no hay pierde, si a Duque le va mal al Centro Democrático le va mal”, dijo sobe algunas críticas que han salido en contra del presidente de la república.