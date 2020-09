Andrade: "Hemos sido solidarios pero necesitamos que nos dejen trabajar"

Andrés Andrade, jugador de Atlético Nacional, se refirió a los retrasos para la reanudación del fútbol colombiano. En diálogo con El VBAR Caracol, el volante pidió que los "dejen de trabajar".

"Nosotros hemos reducido los sueldos, hemos sido solidarios pero necesitamos que ya nos dejen trabajar también, es hora", enfatizó Andrade.

El volante aseguró que aún no han podido retornar a los entrenamientos colectivos, puesto que aún no llega la autorización de parte de la Dimayor.

"Estamos a la espera de la llegada de la resolución al club, hasta que no llegue, no podemos entrenar, no podemos romper el protocolo", explicó.