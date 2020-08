Extradición de Mancuso: ¿A qué nos enfrentamos si no regresa al país?

En Hora 20 un análisis a varios asuntos relacionados con la Cancillería; el primero tiene que ver con la posible extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia y no Colombia; y de una carta que llama a que tanto paras como exguerrilleros cuenten la verdad del conflicto armado. Una mirada a las acusaciones del presidente Iván Duque a Venezuela sobre la compra de misiles a Irán. Por último, una opinión de la elección de Procurador General.





“Hasta ahora, las autoridades colombianas han hecho esfuerzos muy pobres por lograr el retorno del líder paramilitar” fue una de las formas como definió Human Rights Watch la gestión del gobierno colombiano ante la extradición de Salvatore Mancuso al país. Pues ante las tres solicitudes enviadas se cometieron errores; en dos por no cumplir los requisitos, entre esas pedirlo en extradición con una orden de captura que ya no era vigente; y la tercera porque fue retirada. Incluso, solo hasta esta tarde, la Cancillería dio a conocer que la Embajada de Colombia en Washington formalizó la solicitud de extradición de Mancuso ante el Departamento de Estado.





Este jueves el tema volvió a tomar relevancia, pues desde hace varios días la defensa de Mancuso viene insistiendo en que este no cuenta con garantías de seguridad en el país; que su vida corre peligro y que el ya pagó en Estados Unidos su condena con Justicia y Paz. La defensa ha pedido medidas cautelares en Washington para que este sea extraditado a Italia, país el cual une a Mancuso, pues este cuenta con ciudadanía italiana. Aunque en varias ocasiones el exjefe paramilitar ha señalado que está comprometido con la justicia, la verdad y las víctimas en Colombia.

Ante esta solicitud y el peligro de que Mancuso termine en Italia sin contar la verdad y pagar por los delitos que cometió cuando era comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. El gobierno ha sorprendido con los anuncios de este jueves. Por un lado, el presidente Duque ha insistido de que el futuro de Mancuso es una cárcel y que, en caso de ser enviado a Italia, se acudirá a la jurisdicción universal, sobre esto, el Comisionado para la paz, Miguel Ceballos explicó que el gobierno colombiano acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues considera que este tribunal puede juzgar a personas que han violado derechos humanos. Sin embargo, para algunos expertos en la materia, esta estrategia no tiene sentido, pues el Tribunal se encarga de hacer condenas a Estados y no a individuos.





Lo que opinan los panelistas

Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC,considera que es importante que Mancuso regrese al país y cuente qué pasó y de su versión sobre el conflicto armado. Por otro lado, explicó que una solicitud de extradición es una “papa caliente” en la cual la cancillería es el mensajero, pero el encargado de formular el pedido es el Ministerio de Justicia. Frente a la propuesta de Álvaro Leyva, comentó que lo tremendo de esta verdad es que desenmascara los intereses de factores y de gente, de por qué implementación no avanza; los intereses en tierras, lo intereses cruzados o al menos de dar una conversación abierta; porque no sé si estamos listos de escuchar esa verdad”, concluyó.

En cuanto al tema con Venezuela, planteó que para cuando se levante embargo a Irán es completamente legítima la venta de armas al régimen de Maduro, lo que no quita, es que sigue siendo un problema evidente para Colombia. Por otro lado, señaló que este hecho es una demostración del fracaso de la diplomacia de EE. UU. frente a Irán.





Para Francisco Miranda, director del diario Portafolio,no hay elementos para indicar que el gobierno cometió a propósito algunos errores en la solicitud de extradición de Mancuso, lo que sí cree que es un hecho es que el presidente ya envió un mensaje y es que se debe hacer todo lo posible para que esa extradición a Colombia sea un hecho. En cuanto al aporte a verdad, comentó que no solo Mancuso debe comprometerse a contar lo que sabe, pues considera que todos los actores y fracciones de la sociedad deben hablar con la verdad. Sin embargo, cree que conocer esa verdad no es fácil, pues sostiene que Mancuso no está bajo una estructura que le otorgue beneficios por contar qué pasó.

Sobre las denuncias del presidente Duque sobre Venezuela, planteó que la relación de este país con Irán no es nueva, cuenta que viene desde el gobierno de Hugo Chávez y que se da principalmente por ser un bloque contrario a las políticas de Estados Unidos y por una unión por el petróleo.





Gabriel Vallejo, representante a la cámara por el Centro Democrático,sostuvo que, si los errores del gobierno en la extradición de Mancuso son formales, es vergonzoso, pues opina que Ejecutivo tiene la obligación imperiosa de hacer todo a su alcance para que regrese al país y pague por el daño que ha causado. Además, advierte que el hecho de un regreso de Mancuso al país no garantiza que se conozca la verdad, por lo que cree que haberle cerrado la puerta en la justicia transicional es un portazo para que este cuente qué pasó en el conflicto y obtenga un beneficio por contarlo.

En cuanto a la situación con Venezuela, señaló que la pandemia ha desplazado lo que significa el problema con el país vecino, por lo que cree que este anuncio revivió el temor natural y obvio de una intervención militar, desde cualquier frente; hecho el cual señaló que rechazaría de entrada. Concluyó diciendo que esta es una alerta, pues Venezuela tiene jugadas militares en las que se desconoce su objetivo.





Para Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde,la situación con Mancuso se ve con mucha preocupación, pues plantea que traerlo es una obligación y que es increíble que el Estado no tenga abogados para hacer solitud bien hecha. “No sé si la intención es que no quieren que venga a contar la verdad. Cuando este tipo abra la boca mucha gente va a la cárcel; mucho político, empresario y muchas personas que hoy no han dicho nada” y aseguró que es una falta de técnica del gobierno, por lo que cree que no son errores furtivos, sino de aposta. Por último, dijo que la carta de Álvaro Leyva es un poco ingenua, pues son muchos los actores internos que no quieren que se conozca toda la verdad de lo que ocurrió en el conflicto.

Sobre Venezuela, señaló que es un poco vergonzoso el hecho de tener una amenaza balística y que al parecer no se tenga una estrategia internacional realista que garantice la seguridad del país, pues cree que esta amenaza es muy peligrosa para el país.