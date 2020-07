Yoreli Rincón, una de las mayores exponentes del fútbol femenino colombiano, dialogó con El VBAR Caracol sobre su presente en el Inter de Milán y sus expectativas a futuro. La volante prefirió no entrar en detalles para hablar de la Liga femenina en el país, pues explicó que desde que se manifestó sobre el tema tiempo atrás, "coincidencialmente" no volvió a ser tenida en cuenta para la Selección Colombia.

“Hablé de la Liga femenina y coincidencialmente no volví a la Selección”, comentó Yoreli, al ser interrogada por el torneo colombiano que aún no logra consolidarse en el país, del cual no dio mayores detalles.

Lo único que comentó al respecto fue que de haberse decidido el desarrollo del Mundial Femenino 2023 en el país, ya se hubiera definido la Liga Femenina para este año; sin embargo, aún es incierto todo, tras el negativo de la FIFA.