El Pulso del Fútbol, 21 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de Daniel Muñoz y si lo afecta llegar a Europa sin pasar por ligas como la de Argentina, Brasil o México. César dijo: “De pronto sí hubiera sido mejor ir a esas ligas, pero por sus características creo que se puede adaptar más rápido que otros jugadores al fútbol de Europa”. Sobre el tema Óscar complementó: “Déjeme a Muñoz en Europa, que él tiene la capacidad para estar allá”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador portugués José Mourinho y si actualmente sigue siendo considerado como uno de los mejores técnicos del mundo. Óscar manifestó: “Mourinho fue de los mejores antes, pero hoy en día se destacan más Jurgen Klopp y Zinedine Zidane, que hoy en día puede ser el mejor técnico del mundo”. Por su parte César agregó: “A mí no me gusta Mourinho como técnico, me parece un hombre mesquino en su fútbol y ultradefensivo. Reconozco su mérito, pero no me gusta”.

Además opinaron acerca de la propuesta de los clubes llamados “opositores”, en la cual buscan crear una nueva liga de fútbol en Colombia. Óscar destacó: “De la mayoria de nuestros directivos cualquier cosa se puede esperar y cuando El Pulso dice que es imposible, es porque hemos investigado con altas fuentes que saben del tema”. Mientras César finalizó: “Lo que dice Óscar es cierto, pero ellos lo vienen planeando desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que no se pueda hacer, porque costaría mucho dinero”.

No olvide escuchar el audio del programa.