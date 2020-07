Martínez: "Millonarios es un equipo grande, pero mi sueño es ir a Europa"

Jefferson Martínez, exportero de Millonarios, se refirió a su desvinculación del Envigado y a su salida del cuadro capitalino. Martínez explicó que en este momento trabaja para definir su próximo destino, ya sea en el país o en el fútbol internacional.

El antioqueño dejó de pertenercer al Envigado este viernes, quedando como un jugador libre y comentó que ahora empezó a trabajar con un empresario para buscar su próximo equipo. Aunque no entró en detalles, dejó ver que cuenta con ofertas del país y del exterior.

No obstante, quiso aclarar algunas cosas sobre su salida del cuadro 'Embajador'. "Agradezco a la hinchada porque me acogieron de una gran manera. Me voy triste porque distorsionaron las cosas, las dijeron de una manera que no era. Yo en ese momento no tenía empresario, no es verdad que me asesoraron mal o que me dejé llevar por la avaricia, todas las personas sueñan con seguir progresando".

Y reiteró: "Millonarios es un equipo grande, pero mi sueño es ir a Europa".