El Pulso del Fútbol, 10 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los delanteros colombianos y el problema que tienen algunos de ellos a la hora de definir. Óscar dijo: “En la historia, uno de los pecados más grandes de los delanteros colombianos tiene que ver con la definición. Se entrena, pero hay que reconocer que no somos los mejores”. Sobre el tema César complementó: “En eso estoy de acuerdo, aunque a veces el gol está implícito en el sentir del jugador, hay algunos futbolistas con mucha técnica, que no tienen definición”.

Otro de los temas tuvo que ver con la candidatura que presentó Colombia hace algunos días para ser la sede del mundial femenino y la falta de recursos para la liga femenina en el país. Óscar manifestó: “Yo dije que no se invirtiera ese dinero en hacer un mundial y que lo dieran a la liga femenina, que se invirtiera en el torneo femenino”. Por su parte César agregó: “Ya la FIFA no le dio mundial femenino a Colombia y resulta que los 1.400 millones de la Dimayor eran los mismos del Ministerio del Deporte y no adicionales”,

Además opinaron acerca de los estadios que más recuerdan nuestros panelistas y el que les gustaría conocer en un futuro. Óscar resaltó: “El que más me impresiono por lo que significo antes que lo remodelaran, fue Wembley, y hoy en día quiero conocer los del Mundial de Qatar”. Mientras César finalizó: “El que más me impresionó a mí fue el Estadio Azteca, porque fue mi primer mundial y no lo conocía. Quisiera conocer el Wanda Metropolitano”.

No olvide escuchar el audio del programa.