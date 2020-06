¿Fue irracional el comportamiento de los ciudadanos en el día sin IVA?

En Hora 20 hacemos una aproximación para explicar el comportamiento social de los colombianos durante la pandemia. Analizamos la indisciplina, la pérdida de miedo hacia el virus por parte de muchos como se evidencio en la jornada de hoy, del impulso del consumo; también hablaremos de los que tienen miedo de volver a salir y de llevar una vida medianamente normal. Por último, cómo nos relacionaremos como sociedad en la postpandemia.

Ahí quedó la cuarentena de tres meses… esa fue una de las frases del día, en el marco de una jornada que según los comerciantes podría impulsar la economía, el consumo y se iniciaría la reactivación económica. Sin embargo, no queda duda que este día también estuvo marcado por las aglomeraciones, la indisciplina social, la violación de las medidas de autocuidado y de distanciamiento social en el marco de una pandemia que hasta el momento ha dejado más de 60 mil contagios y un promedio de 70 muertes al día.

Durante todo el día se conocieron imágenes de aglomeraciones en establecimientos comerciales, largas filas y cientos de miles de personas esperando para sacar provecho de la jornada del día sin IVA impulsada por el gobierno en la que se esperaba un aumento del 30 por ciento en el consumo y que hasta un 55 por ciento de los colombianos comprara algún artículo. Y la celebración de la medida por parte de la DIAN al decir que esta jornada sería una fiesta que viviría el país.

Ante las aglomeraciones y desorden en varias ciudades del país, autoridades en Cali ordenaron el cierre de varios establecimientos comerciales, como también ocurrió en Bogotá. No obstante días anteriores en otras capitales también se flexibilizaron las medidas de aislamiento social y de control de aglomeraciones como la eliminación del pico y cédula o pico y género.

Aunque el presidente Duque hizo un llamado a la responsabilidad, el cual fue bastante tarde y la ministra del Interior dijo que se exhortaba a autoridades locales a tomar medidas como el pico y género. En Bogotá la alcaldesa Claudia López señaló que lo ocurrido hoy es una realidad provocada por una decisión gubernamental que no tiene sentido económico, social ni epidemiológico. Durante la tarde el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de efectivos de la Fuerza Pública para garantizar el distanciamiento social…

Según un informe de la Policía Nacional en las primeras 12 horas del día sin IVA se registraron 34 aglomeraciones, en el que llegaron a tener hasta unas 80 mil personas. Se impusieron 550 comparendos por violar el aislamiento; cifra no muy distinta a la revelada hace unos días que indica que el 80 por ciento de los comparendos en Bogotá es por violar las medidas de bioseguridad.

A pesar de que el día sin IVA no fue un éxito en materia de control social, de racionalidad y de cultura ciudadana; acciones previas a las de hoy ya nos denotaban la falta de pedagogía, autocuidado y sensibilidad ante el tema en varias partes del país, pues a pesar de estar en pandemia y de los estrictos controles, cientos de personas siguen organizando fiestas, partidos de fútbol y descontrol social que como lo dijo en un momento el ministro de Salud “sin la disciplina del distanciamiento físico no nos irá bien”

Lo que opinan los expertos

Para Jorge Galindo, sociólogo, columnista en el País de España, tenemos que ser cuidadosos a la hora de ver la responsabilidad, de lo contrario, considera que caemos en la falacia de que toda la responsabilidad recae en los que salieron a comprar. Además, sostuvo que esta fecha de descuentos es aprovechada por muchas familias como una especie de ahorro frente a los gastos que tienen. En cuanto al cuestionamiento si la respuesta de los ciudadanos corresponde a un incentivo, el sociólogo apunta que sí está relacionado, ya que la gente en su mayoría ajusta sus decisiones de acuerdo con el ambiente que tiene a su alrededor. Por último, dijo que es importante que tanto ciudadanos como gobierno tomen nota de los errores que se cometieron, con el fin de mejorar las condiciones para las fechas a futuro.

Según Diego Castrillón, psicólogo y especialista en psicología clínica cognitiva, la actual situación es extrema “hay síndrome de cabaña y otros quieren volver a la normalidad. Muchos se relajan porque a su alrededor no hay nadie contagiado y ven la amenaza distante e impersonal.” Frente a una amenaza como el COVID-19 y la capacidad de contagio que representa, dice que los seres humanos son extraños frente a las amenazas “Escogemos a veces unas reales y otras irreales; la percepción de amenaza es distinta por la lectura distinta que hace cada persona de la realidad.” Además, explicó la manera cómo opera el cerebro desde el sistema y los motivos por los cuales las personas tienden a asistir a estas aglomeraciones “Hay un sistema límbico que es el irracional el que podría estar relacionada las compras masivas o impulsivas; es el tema de disfrutar. Pero está el racional, la neocorteza, el pensamiento, lenguaje, personalidad que tiene que ver con conceptos y asociados a las emociones como son la culpa y la vergüenza. Hay psicología del rebaño en la que se normalizan actitudes como las de hoy por parte de los seres humanos.”

Para Carlos Uribe, sociólogo, escritor y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, una de las consideraciones para tener en cuenta es que la crisis se terminará en algún momento, ya que así lo demuestran otras experiencias de países que van más adelante que nosotros en la materia. También explicó que la crisis va a tomar otra forma y que va a estar relacionada con el empobrecimiento, el desempleo y el aumento en la desigualdad. Por último, sostuvo que haber designado un día para no tener IVA es un gran error del gobierno y que una de las alternativas puede ser implementar la medida, pero a lo largo de varios días. “El problema no es la irracionalidad, la gente reaccionó racionalmente” concluyó sobre el comportamiento ciudadano.

Para Armando Silva, semiólogo, filósofo, escritor y columnista en El Tiempo, uno de los puntos para tener en cuenta es que el sistema económico y político que tenemos en occidente está montado sobre el consumo. “Son ciudadanos que crecen consumiendo. El consumo no es solo sobre objetos reales, también es sobre objetos psicológicos y simbólicos” explicó. En referencia a los imaginarios de los ciudadanos, dice que estos no son racionales y que no hay conciencia sobre ellos. Por lo que Silva opina que sí hubo irresponsabilidad del gobierno, pero hizo hincapié en el desbordamiento psicológico de las personas ante un deseo de poder comprar y verse con el otro.