“Hay posibilidades que continúe con Millonarios y quiero seguir”: ‘Tico’ Ortiz

El delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien anunció su salida de Millonarios en los últimos días, comentó en diálogo con El Alargue de Caracol Radio que aún existe una posibilidad de continuar en el cuadro 'Embajador', que es algo que tanto él como el técnico Alberto Gamero desean, aunque depende del dueño de sus derechos deportivos, el Herediano de su país.

"Si el torneo se reanuda, hay una opción de que yo pueda continuar con Millonarios, si empieza de nuevo, miraríamos otras opciones que tengo", comentó el 'Tico'.

Ortiz se refirió a dicha posibilidad de seguir en el cuadro capitalino. "Al 100% no está, pero sí, yo he hablado con don Ricardo, con el profe Gamero y ellos me dicen que ellos desean que yo continue, que están hablando con Herediano que es el dueño de mi ficha, pero está un poco difícil, un poco complicado".

"Todo depende de lo que diga el presidente de la Dimayor, si el torneo se reanuda o no. Entiendo que sí el torneo se reanuda, hay una opción que se pueda terminarlo", añadió.

De lo que conoce de Herediano, explicó que hay una opción de que se extediera su préstamo hasta diciembre y añadió que también habría interés de otros equipos del país por ficharlo.