Fiscal anuncia nuevos lineamientos sobre solicitud de medidas aseguramiento

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el fiscal general, Francisco Barbosa habló de los nuevos lineamientos en la Fiscalía sobre la solicitud de medidas de aseguramiento. También hizo referencia a las fracturas dentro del ente acusador; de los problemas que hoy se tienen al interior de la Fiscalía, de las reformas que busca implementar y se pronunció sobre polémicos casos que son investigados como los perfilamientos desde el Ejército, la operación Bastón, la “ÑeñePolítica” y el escándalo de Odebrecht.

La primera directiva

Dio a conocer en exclusiva cuál será el nuevo lineamiento para las medidas de aseguramiento con figuras excepcionales, argumenta que esto permitirá que el sistema penal mejore rápidamente, con el fin de que se busquen de manera rápida principios de oportunidad y acuerdos, con el objetivo de tener casos sólidos que eviten ir a juicio, ya que hoy la Fiscalía tiene serios problemas al no ganar un alto número de casos ante la justicia.

Explicó que estos lineamientos buscan otorgar a 5 mil fiscales una serie de posiciones garantistas que permitan un mejor entendimiento del sistema penal acusatorio. Además, cita el ejemplo de los más de 2 millones de procesos activos en la Fiscalía y de los más de 190 mil de los que se ha hecho archivo entre el 20 de marzo y el 21 de mayo.

Lo que se encontró cuando llegó al Bunker

“Nos encontramos una Fiscalía con múltiples fracturas, parte de ellos porque quedó en manos de un fiscal encargado y muchos procesos requerían seguimiento. Soy el noveno fiscal, desde que aparece la figura y cuatro no terminaron el periodo. Esto hace que la Fiscalía General tenga procesos inconclusos. Es necesario que se piense en la idea de que en esos cuatro años puedan tener un seguimiento al periodo” dijo frente a los problemas que se encontró al llegar como Fiscal General de la Nación.

Lideres sociales

Aclaró que la tasa de esclarecimiento de los crímenes contra líderes sociales está hoy por encima del 55 por ciento. También dijo que durante el asilamiento obligatorio se han emitido 48 órdenes de captura contra responsables de estos crímenes.

Dio a conocer en exclusiva que pocas horas antes de la entrevista se capturó a alias “el Zarco” máximo cabecilla de una manda en la Comuna 13 de Medellín y vinculado al asesinato de la lideresa Liliana Patricia Montoya en noviembre de 2017.

ÑeñePolítica.

Aclaró que hoy la Fiscalía tiene tres líneas de investigación en este proceso. La primera, la extinción de dominio de los bienes de Hernández. La segunda, la investigación a los no aforados en el tema de las campañas presidenciales en 2018 y el tercero, sobre las relaciones de José Hernández con Ejército y Policía. Agregó que en este último punto se tendrán resultados pronto gracias a unas interceptaciones legales realizadas en 2017.

Supuesta financiación de mineros en campaña de Petro presidente

Sobre este punto aclaró que no es el fiscal instructor y que este es el que conoce a fondo el caso y que determina las razones para llamar al gerente de la campaña de Petro a que hable de la financiación durante esos comicios. Recalcó que no hay un proceso en contra del actual senador y que por ahora la Fiscalía debe indagar qué pasó.

Frente al debate político que se generó sobre el tema, dijo que la valoración de estos temas no le corresponde al periodismo, sino a la justicia. Además, dijo que no se puede empezar a descartar lo que se estudia desde la Fiscalía

Posiciones políticas.

Frente a las críticas en su contra por la cercanía con el presidente Duque antes de que este llegara a la Casa de Nariño, dijo que esta amistad o cercanía no ha interferido en sus funciones como Fiscal General y que por el contrario ha hecho duros señalamientos en contra del gobierno de Duque como la indagación preliminar contra el Ministro de Agricultura y contra el exembajador Sanclemente en Uruguay. También recordó el llamado a indagatoria al excomandante del Ejército, Nicacio Martínez o el choque con el Ministerio de Justicia por el decreto de excarcelación.

Impedimentos por casos relacionados con el presidente Duque

Frente a este tema explicó que como Fiscal General no hay competencia alguna para conocer o investigar las conductas del presidente. Agrega que si lo estuviera investigando no tendría ningún problema ya que no hay ninguna norma dentro de los impedimentos en el Código de Procedimiento Penal que se aplique en este caso.

Señaló que los fiscales son autónomos y que él no es el instructor ni quien lleva el caso en concreto de la “ÑeñePolítica.” “Soy un vocero y gerente de la Fiscalía; le informo al país por dónde van las cosas” concluyó en el tema. En cuanto a la recusación anunciada por un sector político, dijo que quienes la están desarrollando lo hagan conforme a la ley, él dará sus explicaciones y que para eso existe ese camino institucional que se debe tomar para dilucidar los conflictos.

Perfilamientos

Anunció que desde la Fiscalía se ha recogido la documentación que estaba en la Sala de Instrucción de la Corte, Procuraduría, Ministerio de Defensa y policía judicial, lo que ha llevado a que la Fiscalía tenga en sus manos cuatro procesos y citará en calidad de víctimas a los periodistas perfilados en el proceso.

Odebrecht

Explicó que en algunos preacuerdos hay hechos donde los delitos no están dentro de la figura, entonces anuncia que se hará un preacuerdo por concierto delinquir, ya que resalta que esa es la manera como la Fiscalía debe pensar el proceso de Odebrecht.