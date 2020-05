¿Cuál debe ser el modelo ideal para flexibilizar la cuarentena?

En Hora 20 analizamos el inicio de una nueva fase de apertura de la economía y del regreso de cientos de miles de colombianos a sus puestos de trabajos, así como un artículo que plantea los dilemas éticos de la pandemia. Hablamos de la negativa desde el Ministerio de la Defensa en la entrega de varios documentos solicitados por la Comisión de la Verdad. Por último, una mirada a la reestructuración de Avianca y del futuro de la compañía.

Mientras que diariamente los casos de COVID-19 crecen en promedio entre 450 y 600, hoy el país inicia una nueva fase de reactivación económica. En la que ya en ciudades como Bogotá salen 2,4 millones de personas y en Medellín 1,2 millones, donde iniciaron labores más de 12 mil empresas, mientras que en Cartagena ya son 1.138 las empresas que reiniciaron labores.

Con la nueva fase iniciada este lunes, serían 46 actividades que podrían iniciar su labor como la construcción al 100 %; manufactura y comercio. Así como la posibilidad de más tiempo para salir a hacer ejercicio y que los niños puedan salir a caminar. Estas medidas van acompañadas de otras tomadas en el Distrito como el uso obligatorio del tapabocas; eliminar la medida del pico y género; distanciamiento social al menos de 2 metros; instalación de 16 zonas de cuidado especial, así como la operación de TransMilenio al 100 por ciento y el establecimiento de tres jornadas de entrada de los sectores que se han reactivado.

La reactivación económica impulsada por el gobierno nacional con el ánimo de mitigar los efectos negativos del aislamiento en la economía que ya deja 1,6 millones de desempleados y que cada mes de encierro puede llegar a costar hasta $61 billones de pesos, según Fedesarrollo. Así como mitigar los efectos en el aumento de la pobreza. Por otro lado, en los municipios donde no hay casos de COVID-19 y que ya puede solicitar su reapertura, hasta el momento no se ha aceptado ninguna solicitud.

Una de las críticas frente a la reapertura es la falta de pruebas, elemento indispensable según la OMS para la flexibilización del confinamiento. Pues se reveló que mientras Colombia ha realizado 2.577 pruebas por millón de habitantes, países como Perú hace más de 13 mil; Chile 12 mil y Ecuador 4 mil. Otro de los aspectos que preocupa es la falta de disciplina de ciudadanos en varias partes del país que consideran que no tienen riesgo de contagio, como en Bogotá donde la cifra llega al 80%.

En el mundo, aunque los casos siguen en aumento, la mayoría de los países han empezado abrir su economía como el plan de reactivación que presentó hoy Boris Johnson en el Reino Unidos o el anuncio de Putin en Rusia frente a la reapertura de la economía. En Bolivia a iniciado una “cuarentena dinámica”, mientras que, en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo hoy anunció la apertura de tres zonas del estado.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, columnista y profesora universitaria, la flexibilización del confinamiento tiene que estar acompañada de muchas más pruebas, ya que, para ella, en la medida que más gente sale, se tiene que potencializar la forma de encontrar focos de contagio. “Nos fuimos rápido al desconfinamiento, hicimos poco para prepararnos frente al sistema hospitalario y también se hizo poco en lo pedagógico para lograr una capitalización social de que la gente cumpla con los protocolos”

Agrega que “la dichosa reactivación no va a suceder por cuenta de la flexibilización del confinamiento; es importante que la gente entienda que esa reactivación no va a correr por cuenta del sector privado.” Además, plantea que la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales que ya de por si han sido endémicas en la región. Concluye diciendo que la economía como estaba funcionando antes de la pandemia, no le va a servir a nadie. “Tenemos que repensar formas distintas de reactivar el aparato productivo, de lo contrario tendremos desigualdad, más desempleo y crisis económica.

Frente a la situación de las FFMM y del Ministerio de Defensa, dice que esa solidaridad de cuerpo del ministro Trujillo, no le hace el favor ni al gobierno ni a las Fuerzas Militares y que por el contrario se envía un mensaje de que es mucho lo que se tiene que ocultar al interior de la institución.

Francisco Bernate, abogado, penalista, director de la Hora Judicial UR, considera que es importante la reactivación de varios sectores de la economía como ya se ha hecho en países como Alemania e Italia. Para el abogado la reactivación de la manufactura y la construcción ha sido positiva, pero dice ser escéptico de lo que pueda pasar con un sector tan amplio como el comercio, el cual es importante para la economía nacional, pero que representa unos riesgos. Además, dice que la economía como la conocemos actualmente no es viable de esa manera y que las personas tendrán que volver a trabajar bajo modelos distintos.

Hizo referencia a la situación de la justicia durante la pandemia, dice que hay que ser muy cautelosos, ya que ese sector genera miles de empleos que se tienen que cuidar. Agrega que la Judicatura ha abierto espacios en lo virtual muy importantes, pero que por ahora no son suficientes. Además, dice que las instalaciones judiciales no están preparadas para que la gente regrese, ya que en muchas ni siquiera hay baños.

Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, dice que le preocupa la falta de disciplina de las personas, del poco cumplimiento del distancia social, la cual es clave para la reapertura del país. Agrega que otro de los problemas es la falta de confianza que la gente tiene en salir, dice que recuperarla tomará tiempo pero que lo más difícil es generar disciplina en el marco de lo social.

En el plano económico plantea que hay una cierta ingenuidad de algunos sectores sobre el ingreso de la economía y dice que el mensaje de algunos gobiernos regionales y del nacional es confuso al decir que la economía se va a reiniciar tal como estábamos después de la pandemia. “La economía no va a reiniciar en las mismas circunstancias del inicio de la pandemia. Plantear a la gente la reapertura y que los empleos van a volver, eso es una mentira. Hay que decirle a la gente la recesión económica para donde vamos.” Además, dice que el desafío va a ser enorme y que el único que va a poder generar confianza va a ser el Estado.

Frente a la negativa del MinDefensa para entregar documentos solicitados por la Comisión de la Verdad plantea preguntas como: ¿Quién manda en la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia militar cuando personas planean golpes militares a Venezuela? ¿Nadie recibe los informes? ¿Todo ocurre a espalda del ministro de Defensa? ¿Quién manda hoy en las FFMM?

Para David Barguil, senador de la República, en esta etapa de apertura gradual la gente se debe concientizarse del cuidado propio. Además, dice que es importante que la gente entienda que la cuarentena no se hace para que el virus desparezca, sino para preparar al sistema de salud y aplazar los contagios. Para el senador conservador, es importante resaltar que al país le ha ido bien en general en el manejo de la crisis, dice que la cifra de muertos es baja si se compara con otros países de la región y que eso es una gran noticia.

Frente a la economía del país y la necesidad de una pronta reactivación plantea que los índices de confianza y de condiciones económicas de las personas no son alentadoras por lo que dice “la gente está paniqueada, preocupada, hay mucha gente afectada con lo que está ocurriendo. Se debe evitar un debilitamiento absoluto del aparato productivo”