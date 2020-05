El Pentágono publica grabaciones de 'fenómenos aéreos no identificados'

Durante años la existencia de estos videos fue guardada. Sin embargo, el Pentágono ha llegado a la conclusión de que publicarlo no revelaría capacidades sensibles ni avances de alguna investigación. Se trata de tres grabaciones en las que se pueden observar “fenómenos aéreos no identificados” o “inexplicados”.

“El Departamento de Defensa está publicando los vídeos para despejar cualquier confusión del público sobre si las imágenes que estaban circulando eran reales o no y si hay o no más vídeos”, explicó la portavoz del Pentágono, Susan Gough.

Los videos uno fechado en el 2004 y otro en el 2015, son las mismas grabaciones que el portal "To the Stars Academy" y el periódico "The New York Times" publicaron en el 2017 y el 2018 con los nombres: FLIR1, Gimbal y GoFast. El año pasado la Armada confirmó su autenticidad.

Las grabaciones tienen millones de visualizaciones en YouTube. El Pentágono afirma que estos fenómenos ‘no identificados’, son posible “incursiones militares en el espacio aéreo”. No los han definido como naves extraterrestres.