El Pulso del Fútbol, 20 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el papel del balompié en esta época de pandemia y las consecuencias que va a tener este deporte de acuerdo con el tiempo que dure la cuarentena. César dijo: “Yo creo que la vida va a cambiar, pero las instituciones y el gobierno ya han hecho su parte y ahora esto se convertirá en una situación de responsabilidad individual para que todo vuelva lo más pronto posible”. Por su parte Óscar complementó: “Me parece que es exagerado hablar de que la gente ya no se acuerda del fútbol. Pienso que es importante seguir con esos hábitos de diversión, como el fútbol”.

Otro de los temas tuvo que ver con el ex arquero argentino Julio César Falcioni, su paso por el balompié colombiano y el resto de su carrera. Óscar manifestó: "su momento más brillante lo tuvo en Colombia y creo que no pudo triunfar en Argentina, porque había mucha competencia en el arco de ese país, en esa época”. Mientras César opinó: “Él estuvo en el América desde 1981 hasta 1989 y le fue muy bien, pero creo que los entrenadores argentinos no miraban con buenos ojos el fútbol colombiano y por eso no pudo triunfar en su país”.

Además opinaron acerca del defensor holandés Ronald Koeman y el por qué no es reconocido como uno de los mejores zagueros en la historia del fútbol. César destacó: “Fue un defensa central goleador, yo lo tengo con 193 goles en 538 partidos. Sin duda alguna uno de los mejores zagueros centrales de la historia”. Asimismo Óscar finalizó: “Estoy de acuerdo, hay que nombrarlo, porque la verdad es que tiene mucha historia y buenos méritos para estar en la lista de los mejores”.

No olvide escuchar el audio del programa.