El Pulso del Fútbol, 7 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la desaparición de la posición del jugador enganche o número “10” en el balompié mundial y la comparación entre tres futbolistas colombianos que ocuparon esa posición: Mayer Candelo, Néider Morantes y Giovanni Hernández. César resaltó: “Creo que se ha ido perdiendo, porque en el fútbol moderno el jugador de ese tipo se siente incómodo. Esa era una posición fija, sin mucha marca y con una gran visión de juego. En el otro tema me quedo con Mayer”. Por su parte Óscar mencionó: “Lo de Mayer es muy bueno en el fútbol nacional, pero yo me quedo con lo hecho por Giovanni Hernández en Colo-Colo”.

Además opinaron acerca de Radamel Falcao García y las donaciones que ha hecho a raíz de la pandemia del Covid-19, tanto en Colombia como en Turquía. Óscar manifestó: “Hay oyentes que dicen que yo no crítico a Falcao por dar sus ayudas en Turquía y no aquí en u país; yo lo siento, pero he visto muchas donaciones de Falcao aquí en Colombia”. Asimismo César destacó: “Si hay un jugador de los internacionales de la Selección Colombia que ha entregado donaciones aquí en el país, es Falcao”.

