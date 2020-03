Michael Ortega lidera iniciativa de donaciones para los Barranquilleros

Michael Ortega, volante colombiano del Omnia Nicosia de Chipre, habló con el VBar Caracol sobre la iniciativa que lidera para los Barranquilleros junto a futbolistas, familia y amigos, con el fin de dar un alivio durante la pandemia del coronavirus, a las personas más necesitadas, que viven del día a día en 'La Arenosa'.

El futboIista dio a conocer que esta idea le surgio de ver todos los retos que se estaban haciendo en las redes sociales y se preguntó, por qué no motivar y crear una campaña para recolectar mercados; desde ahí inició con este proyecto y hasta el momento han entregado más de 1800 ayudas.

''A las personas que vemos en la calle buscando el sustento diario, les entregamos el mercado y le pedimos el favor de que vayan a su casas, no sabemos cuanto pueda rendir esta ayuda, pero si le podemos aliviar por un tiempo la carga y protegernos entre todos'', aseguró Ortega.

Además añadió, ''Siempre he tratado de ayudar a las personas, lo he hecho con todo el silencio posible, pero esto me tocó hacerlo publico para juntar más gente. No lo hago por lucirme, sino porque yo también he pasado por momentos dificiles y se que juntos podemos salir adelante''.

Por otro lado el deportista aseguró que se encuentra bien y siguiendo todas las medidas necesarias en Chipre, como también expresó que en su club no se ha tocado el tema de reducción de salarios.