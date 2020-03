"Esperamos que se detenga el fútbol en Turquía, sería lo mejor": Rodallega

Hugo Rodallega, delantero del Denizlispor de la liga turca, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a cómo se ha afrontado la crisis del coronavirus en Turquía, uno de los pocos países en el mundo que aún no suspende su actividad deportiva y explicó las medidas que se han tomado para enfrentar el virus.

“Tenemos preocupación por nuestros hogares, pero tenemos la fe puesta en Dios de que las cosas van a volver a la normalidad. El gobierno turco ha recomendado no estar en donde haya mucha gente”, comentó sobre la situación en dicho país.

Y agregó: “No en todas las ciudades de Turquía hay coronavirus, no se ha cancelado nada en lo deportivo pero se han tomado precauciones. En el club hemos estado entrenando normal pero bajo cuidados”.

“Nos hemos preparado psicológicamente, pero también hicimos un mercado amplio para evitar salir tanto. Necesitamos estar en casa”, comentó Rodallega, quien concluyó que espera que la Superliga turca se detenga. “Habrá una reunión entre la Federación de Turquía y se tomará una decisión. Estamos a la expectativa, sería lo mejor, estamos de acuerdo”.

En lo deportivo, el vallecaucano se refirió a su última anotación, confesando que no remató al arco. “Fue un gol bonito. Me tiran un balón por la derecha, intenté bombear la pelota al segundo palo pero para ser sinceros no intenté hacer el gol. Quería impactar entre el arco y el centro, salió un lindo gol”.