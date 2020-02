Egan Bernal quiere ganar su segundo Tour de Francia

El ciclista colombiano y vigente campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, otorgó una entrevista exclusiva para 6AM Hoy por Hoy, en la cual habló, desde su lesión en la previa del Giro de Italia 2019, pasando por las expectativas cuando corrió el Tour y finalizando con su hazaña en la ‘Grande Boucle’.

Uno de los momentos más complicados para Egan el año pasado fue su lesión en la clavícula a tan solo unas semanas de comenzar el Giro de Italia 2019, ya que esta iba a ser su carrera principal en la temporada. “Cuando me caí para el Giro fue un golpe, más que físico, emocional. Estaba entrenando muy duro para esa carrera. Y de repente, en cinco segundos, en una rotonda, todo se desapareció. Ahí dije "esto pasó por algo y tengo que ir al Tour de Francia".

Relata Egan que, como en un principio su objetivo en el Giro era pelear por la general, tenía que ponerse la misma vara en el Tour: “Yo tengo que ponerme el mismo objetivo, tengo que ir a hacer la general. Tenía en mi mente hacer lo mejor posible e ir allá a pelear la general”, aseguró.

Uno de los puntos más importantes de la pasada edición del Tour de Francia fue el recorrido, ya que, según cuenta Bernal, era bastante montañoso y eso lo ayudó. “A mí sí me favoreció. Eso va esclareciendo un poco la carrera. Las últimas etapas, que fueron en las que gané el Tour, eran subidas largas, al estilo Colombia”, aseveró.

Según Egan, la etapa 14, en el ascenso al Tourmalet, fue clave, ya que en esta sintió que todavía tenía fuerzas para pelear por la general. “Fue un alivio por así decirlo, porque yo venía de la contrarreloj individual y había perdido bastante tiempo, en el Tourmalet me sentí bien. En los últimos kilómetros me toca poner un ritmo y es cuando [Geraint] Thomas se queda. Me dijeron ‘usted siga pero en la rueda, no ataque’. Fue como decir ‘oiga, estoy bien’, pues aparte ese día le descuento un poco de tiempo a Thomas".