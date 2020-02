El Pulso del Fútbol, 19 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido de ida de los octavos de final, de la UEFA Champions League, qué ganó el Atlético de Madrid 1-0 frente al Liverpool. César dijo: “el Atlético es un equipo defensivo, el Liverpool fortalece con su presión, pero la gran virtud del equipo madrileño es que no dejó que el Liverpool recuperara, porque le dió el balón, entonces no tenía a quien quitársela, no tenía como hacer sus fases de juego, que es recuperar, entregar rápido y contratacar”. Óscar agregó: “vamos a ver a Simeone hasta donde le alcanza y si no se va a arrepentir de ser más ofensivo”.

Otro tema que se trató fue el gran momento que atraviesa el delantero noruego Erling Braut Håland y su desempeño en la victoria del Borussia Dortmund ante el PSG por 2-1. Óscar mencionó: “Cuando empató el PSG con el gol de Neymar pensé que la situación iba a ser complicada para el Dortmund en función del triunfo, pero esta es la importancia de tener a Håland como delantero, este muchacho es cosa seria”. César destacó: “Completó 10 goles en Champions, con 19 años, 39 goles en 29 partidos jugados como profesional, es decir maraca un gol cada 49 minutos, está iluminado en una racha que no veíamos en el fútbol hace mucho tiempo”.

Además, hablaron sobre las estadísticas que mostró la Dimayor sobre el ranking promedio de tiempo efectivo que se juega en cada partido en el fútbol colombiano, sobre este tema Óscar opinó: “yo lo primero que haría es adiestrar a los árbitros para que no permitan y castiguen la marrullería, porque ahí es donde se pierde más tiempo”. César finalizó: “en nuestro país simulamos y hay jugadores marrulleros, que se tiran y se ponen a alegar al árbitro, tratando de detener el juego, es un tema al que se le debe buscar solución en los estamentos del fútbol”.

