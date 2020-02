Ray Vanegas: “Nos ha sorprendido la idea del profe”

Pese a la gran cantidad de caras nuevas que sumó el Deportivo Pasto para el 2020, ha sorprendido con su buen nivel y gran juego. Ray Vanegas, delantero, habló con el VBar de Caracol Radio sobre este arranque de temporada que los deja líderes con 10 unidades y un partido menos que el resto de sus rivales.

"Nos ha sorprendido la idea del profe, pero no es casualidad, en la pretemporada se vio reflejado su ADN", expresó el jugador sobre Diego Corredor, entrenador del equipo que llegó al equipo nariñense tras dirigir a Patriotas de Boyacá.

Ray Vanegas también se refirió al episodio que protagonizó con el arquero del Junior, Sebastián Viera, en la final del primer semestre del 2019 ""Lo que pasó con Viera fue muy raro. Él me dijo cosas muy feas. No tuve fortuna y fallé el penal, pero la gente no se acuerda de las cosas buenas".