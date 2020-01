Colombia, destino preferido para Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal

El talento y la calidad de los profesionales colombianos dedicados a la cirugía estética y reconstructiva, y la más avanzada tecnología en cuanto equipos y clínicas, han hecho del país un destino preferido por pacientes de todo el mundo, quienes desean una intervención de este tipo, pero con seguridad y excelentes resultados. De acuerdo con cifras estimadas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al año pueden visitarnos más de 20.500 pacientes extranjeros con el objetivo de someterse a diferentes tratamientos médicos estéticos, y es de interés nacional que Colombia siga siendo potencia en turismo médico. El Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser, es uno de esos procedimientos que más atraen a quienes realizan este “turismo de salud”, con Colombia como destino.

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), acaba de publicar un informe que muestra el panorama de las cirugías estéticas en el mundo: Durante 2017 se realizaron 23 millones de cirugías estéticas. Colombia se destacó como el cuarto país donde más procedimientos quirúrgicos estéticos se realizaron a nivel mundial, con un total de 346.140. Estados Unidos, Brasil y México lideraron el ranking.

En Colombia, el Rejuvenecimiento Vaginal fue la cirugía que registró un mayor crecimiento, un 23% respecto al 2016, seguido por la lipectomía y el aumento de glúteos. Así Colombia se posiciona como el país del mundo en el que mas procedimientos de este tipo se realizaron durante 2017. Además, Colombia es hoy responsable del 26 % de los procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes fuera de su país de origen, datos que dejan en evidencia el crecimiento del llamado turismo médico. El top 5 de países de donde más se realizan procedimientos a pacientes extranjeros, es Tailandia, Colombia, México, EEUU y Alemania.

El Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser, aunque muchos no lo conocen, llegó a Colombia hace más de 11 gracia al médico ginecólogo y obstetra Jorge Alberto García, pionero y padre de esta cirugía en el país y profesional de salud en Colombia dedicado 100% al manejo quirúrgico de la estética genital femenina y del mejoramiento de su calidad funcional sexual.

García, especializado en Uroginecología y Presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, comenzó a investigar sobre este tipo de cirugía en los años 90, motivado por las variadas necesidades que sus propias pacientes le expresaban en consulta: “Por ejemplo, que ellas y sus parejas, a la hora de tener relaciones sexuales, no sentían su vagina igual de estrecha como antes del embarazo. Otras confesaban que hacían el amor con la luz apagada porque les acomplejaba el aspecto de su zona íntima. Para otras, su condición era funcional y el tamaño de sus labios les suponía problemas para practicar tranquilamente deportes como equitación o ciclismo.”

Por eso decidió entrenarse en el Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America, en Los Ángeles, y se convirtió en el pionero colombiano en estudiar directamente con el creador a nivel mundial del Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser®, el doctor David Matlock y traer su tratamiento a Bogotá. Desde entonces, el Doctor Jorge Alberto García, también entrenado en cirugía estética en la sociedad Internacional de Cosmetoginecología, en asocio con la Academia de Medicina de Richmond (USA), ayuda a las colombianas a mejorar su calidad de vida en materia de salud, sexual y de pareja, y por supuesto, también es el preferido por pacientes del exterior, principalmente de Estados Unidos y Ecuador.

Mujeres, si hay solución

Así como sucede con otras partes del cuerpo, la apariencia de su área genital puede no ser del agrado de una mujer o generarle problemas funcionales como molestias o roces según su forma o tamaño, lo cual puede ir evolucionando hacia problemas de salud, autoestima y de pareja.

Por otro lado, la edad, los embarazos, problemas hormonales, la menopausia o incluso algunos tratamientos contra el cáncer provocan cambios en el interior y exterior de la vagina y el sistema urinario como distensión y pérdida del tono muscular, cambios en la piel, problemas de lubricación, incontinencia o caída de órganos como la vejiga o el útero, cambios que también afectan la calidad funcional sexual, la autoestima y la salud en general.

Este tipo de problemas son mucho más frecuentes de lo que se cree. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos mujeres mayores de 35 años sufre de incontinencia urinaria y hasta 8 de cada 10 mujeres pueden sufrir escapes de orina durante la relación sexual. “Sin embargo, el tabú alrededor del tema, el miedo y la vergüenza hace que muchas mujeres no comenten el tema ni siquiera con su propio médico, y nunca se enteran de que este tipo de situaciones sí tienen solución, con procedimientos como el Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser.”

La tecnología de punta de este tipo de procedimiento hace que la intervención sea rápida, sin dolor y con una recuperación sencilla. Eso sí, todo depende de cada caso, pues cada mujer y sus necesidades son diferentes. Por eso es indispensable una valoración individual. “También es fundamental que la mujer escoja con sumo cuidado el profesional en el que confiará su cuerpo. He ayudado a mujeres en reconstrucciones muy complejas de su zona intima luego de procedimientos realizados por personal no calificado. No pueden confiarse de costos irrisoriamente bajos ni clínicas de garaje”, alerta el Dr. García.

Prevención y buen sexo, ¡aún mejor!

El Doctor Jorge Alberto García explica que la incontinencia y los cambios luego de un embarazo, en la mayoría de los casos, pueden prevenirse con el fortalecimiento de los músculos del piso pélvico desde la juventud. Así, este especialista decidió ser también pionero en Colombia en la creación de VaGym, un “gimnasio vaginal” en el que combina técnicas laser y ejercicios para que nunca se pierda esa fuerza femenina. Este programa también es ideal para mantener y prolongar los efectos positivos del Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser.

“Las mujeres en general no conocen y no saben usar los músculos del piso pélvico. Seguir este tipo de programa favorece incluso la conexión neuronal entre el cerebro y los músculos para que la mujer sepa ubicarlos, usarlos y sobre todo sentirlos. Esto repercute en una mayor satisfacción sexual para sí misma y para su pareja. Aunque actualmente tengan una vida sexual satisfactoria, ¿por qué no descubrir cómo hacerla espectacular?”.