Angustioso llamado de familia de caleño desaparecido en el Tapón del Darién

Es el drama de Héctor Marino Núñez Ramírez, quien decidió intentar el conocido 'sueño americano' cruzando la peligrosa región del Darién, rumbo a Centroamérica.

Héctor tiene 46 años que vivía en la ciudad de Ipiales, al sur de Nariño, estaba motivado por un mejor futuro para él y su familia y se lanzó a cruzar la espesa selva para llegar a Estados Unidos.

"Tras emprender el largo viaje, el pasado 7 de septiembre se comunicó con su madre vía celular, le expresó que estaba por adentrase al lugar y que nuevamente iba a llamar después de nueve días, debido a que en la zona no había señal", relató Jean Carlos Ramírez, sobrino de Héctor.

El jueves 15 de septiembre, a través de redes sociales, la familia conoció un impactante video en el que se ve a Héctor Marino en medio de la oscuridad de la selva, débil, embarrado de lodo, sin aliento y acompañado de otras personas a quienes les pedía ayuda para avanzar.

"No ya no puedo, tengo débil las piernas… llévenme… llévenme", se escucha decir a Héctor Marino en el video, mientras sus compañeros le indican que avance y uno responde cuando pide que lo ayude "que te vamos a llevar, ni que estuvieras flaquito…".

"Tuve comunicación con uno de los hombres, dice que me contesta desde Nicaragua, me expresa que mi tío se quedó allí, no aguantó más y que falleció un día después que arrancó de la casa", expresó Jean Carlos.

La familia de Héctor Marino ha conocido diferentes versiones, pero no tienen certeza de lo ocurrido con él, por lo que hacen un angustioso llamado a las autoridades, a la comunidad, conocidos y demás personas que tengan información real que se comuniquen con ellos.

"Esperamos encontrarlo con vida y auxiliarlo", puntualizó Jean Carlos.