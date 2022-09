Siguen las quejas por tarifas altas en servicios públicos de Cúcuta

A pesar del anuncio a nivel nacional de la reducción en las tarifas de los servicios públicos, continúan las quejas por parte de las comunidades ya que, aún no encuentran maneras para pagar los recibos anteriores, los cuales aumentaron y no tendrán disminución en los costos.

“La gente va a hacer el reclamo y no les dan soluciones, que no, que eso es lo que gastaron en el mes, entonces no les dan respuesta, es lo único que les dicen” denuncia Jairo Marciales, líder comunal y presidente de la JAC de Ospina Pérez.

Con venta de productos e incluso rifas, en diferentes sectores de la ciudad, los usuarios han tenido que arreglárselas para poder asumir las tarifas de los recibos que tuvieron altas variaciones.

“Un recibo de la luz que llegaba en 100.000, está llegando en estos momentos de 180.000, lo mismo con el agua y con el gas, a pesar de los anuncios la gente se sigue quejando y no saben qué hacer” afirma Marciales.

Según lo expresado de por el Ministerio de Minas y Energía, hasta el mes de noviembre se evidenciaría la reducción en los recibos de los servicios públicos.