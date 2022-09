Teté Caturla: “soy la última carcajada de la cumbancha”

Teté parece frágil a primera vista; pero nada más alejado de la realidad. Ya en el escenario, Teresa Caturla tiene la magia irresistible que levantó de sus sillas a los 800 asistentes al Jumbo del Country. Canta, baila, y lanza el chequeré, como si fuera una pelota de béisbol.

Teresa García Caturla, recuerda que cuando era joven jugaba béisbol en Cuba y por eso, lanza la pelota con energía, como lo hizo en el Jumbo, cuando puso a bailar y gozar a los barranquilleros.

“Todos mis hermanos eran músicos, menos yo” y recuerda que aprendió mucho de sus hermanos, porque la música se vivía en la familia.

Teté nos dice sin reparos que ella es “La última carcajada de la cumbancha” y tiene razón, su alegría es contagiosa, así como el brillo de sus ojos a los 84 años. Teté ha sido reconocida en Cuba como fiestera, una fiel representante de la guaracha y el son cubano.

“La música es la vida misma”, dice y recuerda que tiene 84 años y que no ha parado en su carrera.

Agrega que “Buenavista Social Club fue lo máximo” para toda esa generación de grandes músicos cubanos como Ibrahím Ferrer, Omara Portuondo “ha mantenido la música de nosotros en pie de lucha”.

Ella no se detiene, recientemente estaba en México y trabaja como solista en la isla. Teté asegura que se nutre de toda la música cubana: son, boleros, entre otros. Sobre Barranquilla dice: “ Yo estaba loca por venir a Barranquilla (…) ese público me emocionó, la gente me respondió: ¡presente!”

Le pregunto por un sueño y me dice con toda seguridad: ¡Mi sueño es la música!