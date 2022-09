Gobernación de Antioquia desmiente incremento de casos de moquillo

La Gobernación de Antioquia desestimó que en el departamento haya un brote severo de moquillo.

"Hoy es solamente un rumor, por lo cual hacemos un llamado para mantener la calma, para verificar la información que se reciba siempre en fuentes oficiales, ya que no hay en este momento un reporte que nos diga que hay un incremento en los casos de moquillo", afirmó la gerente de Proteccin y Bienestar Animal de Antioquia.

Pese a que a través de cadenas de WhatsApp se alertó por el incremento desmedido de los casos, la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad explicó que entre agosto y septiembre solo hay un leve incremento.

Finalmente, la Gobernación aclaró que el moquillo no se transmite a humanos y recomendó reforzar la vacunación, avisar a las autoridades si hay algún caso positivo y no alarmarse, no abandonar a los caninos y compartir información que provenga de fuentes oficiales.