Hasta el 15 de septiembre hay plazo para permisos de fiestas novembrinas

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Ana María González Forero, recordó a la ciudadanía que hasta el 15 de septiembre hay plazo para que los interesados en realizar eventos durante las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre entreguen sus solicitudes.

“Esto lo hacemos con la finalidad de poder organizar y lograr que estas sean las mejores en su historia. Les pedimos que entreguen las solicitudes para saber cuáles son las fiestas que se realizarán durante las celebraciones novembrinas”, reiteró.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Pidió que los interesados en organizar eventos radiquen sus solicitudes a través del correo electrónico atenciónalciudadano@cartagena.gov.co.

Se debe informar qué tipo de eventos quieren hacer, dónde se hará y para cuántas personas, información indispensable para hacer un mapeo a tiempo de cómo van a ser las Fiestas de Independencia.

Puestos de vacunación de esquema regular contarán con vacunas COVID-19

González Forero señaló que la radicación de las solicitudes no significa que todos los eventos se aprueben, este proceso se hará teniendo en cuenta el cumplimiento de toda la documentación requerida por las autoridades, que mediante de evaluación del Comité de Coordinación Sectorial de Seguridad y Convivencia en Espectáculos Públicos, darán la aprobación. Quienes no cumplan con la entrega de la solicitud hasta este 15 de septiembre, su evento no será aprobado y no tendrá permiso, por lo que se debe gestionar el pre-aprobado.

“Todas las actividades que vayan a hacerse en espacio público, parques, discotecas y terrazas, todos los eventos asociados a las Fiestas de Noviembre deben cumplir con la entrega de la solicitud a más tardar el 15 de septiembre”, puntualizó la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana.

Requisitos necesarios para aprobar permisos

Certificados y/o documentos expedidos por:

- Alcaldía local

- Viabilidad ambiental correspondiente

- Bomberos

- Gestión de Riesgos

- Atención prehospitalaria (+200)

- Sayco y Acinpro

- Póliza de responsabilidad civil extracontractual

- Logística

- Aseo

- JAC y/o Consejo Comunitario

- Contrato de Arriendo

- Crued (+200)

- Pulep

- Datt (afectación de vías)

- Espacio público (si aplica)

- Escuela Taller (fortificaciones)

- Baños

- Dimar (para las playas)