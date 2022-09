Alcalde Dau ha insinuado que me estoy prostituyendo: Cynthia Pérez

Para nadie es un secreto que la relación entre el Alcalde de Cartagena, William Dau, y Cynthia Pérez Amador quien ofició como primera dama del distrito, no terminó de la forma más cordial.

En noviembre de 2020 el mandatario decidió cancelar el vínculo contractual con la lideresa más representativa de su grupo político, y desde entonces han surgido algunas posiciones que hablan del distanciamiento entre ambos.

Ahora, según Pérez el jefe de gobierno se ha referido hacia ella en términos desobligantes, dejando entrever ante algunos amigos en común que se estaría dedicando a la prostitución; afirmaciones que niega rotundamente.

"Sé con mucho conocimiento de causa que él ha lanzado expresiones de cómo estoy haciendo yo si no trabajo, cómo estoy haciendo yo para pagarle el colegio a mis hijos, para mantener mi casa porque él sabe que yo soy madre soltera cabeza de familia; al punto de que ha llegado a insinuar que yo ando en malos pasos. Poniéndole la malicia indígena de las personas que nacimos y vivimos en barrios populares, pienso que él está creyendo que me estoy prostituyendo", expresó la activista.

La exprimera dama, también dejó claro que sus críticas han sido al gobierno por no seguir las iniciativas que se establecieron en la época de campaña. "De lo único que yo me puedo arrepentir es de abrirle mi corazón a una persona que resultó no siendo lo que yo me imaginé, a una persona que en mi concepto y mi punto de vista muy personal, se enfermó de poder y se olvidó de los amigos", agregó.

Por parte, desde el alcalde no se ha conocido un pronunciamiento sobre el particular.