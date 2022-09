Identifican propietario del carro que atropelló a los ciclistas en Copacabana

Sin resultados positivos avanza la búsqueda del conductor que atropelló al grupo de ciclistas en el municipio de Copacabana el pasado domingo y que se dio a la fuga. Este hecho dejó cinco deportistas heridos, cuatro ya fueron dados de alta y solo uno permanece hospitalizado a espera de exámenes médicos para posible cirugía.

Aunque el conductor no ha sido ubicado ni identificado, lo que sí se ha hecho es ubicar a la persona que aparece como propietaria del carro involucrado, luego de ser consultado por las autoridades negó cualquier participación en el accidente y aseguró que desconocía el paradero del carro desde hacía dos años.

“En la licencia de tránsito figura una persona, pero esa persona no era la que actualmente lo tenía, entonces, dentro esas investigaciones se está tratando de determinar quién era el tenedor actual de ese vehículo. La persona no ha querido suministrar mayor información y dijo que él ya no lo tiene hace prácticamente dos años”, contó el Teniente coronel Fabio Sierra, comandante de policía de carreteras de Antioquia.

También dijo que las víctimas del siniestro vial ya están dispuestas a interponer las denuncias contra el conductor para que responda económica y penalmente por este hecho, que lo agrava por haberse dado a la fuga dejando a los heridos abandonados.

Finalmente dijo que presentarán a un juez las pruebas recopiladas mediante las cámaras de seguridad y los testimonios de los lesionados y testigos para que se emita una orden de captura contra el desconocido conductor para que comparezca ante las autoridades correspondientes.