Es un desacierto: en Manga rechazan propuesta de Petro sobre el Dique

El presidente de la República, Gustavo Petro, propuso que los habitantes de la Bahía de Cartagena, terratenientes y concesionarios de las Islas del Rosario, podrían financiar las obras del megaproyecto del Canal del Dique. Estos cobros se harían por vía Valorización de acuerdo con lo manifestado por el mandatario.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para los vecinos de Manga, esta propuesta es un desacierto y está fuera de contexto porque sería retroceder en un trámite que ya estaba avanzado con el gobierno del expresidente Iván Duque, teniendo en cuenta que los recursos están garantizados mediante vigencias futuras.

APP del Canal del Dique garantiza captación más allá del 2050: Acuacar

"Es una propuesta fuera de contexto no entiendo porque el presidente toma ese liderazgo. Va a empezar de cero, eso venía avanzado con el gobierno anterior ya que la fuente de financiación está asegurada con vigencias futuras, esto es un proyecto de región", expresó Federico de la Rosa, presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga.

Los residentes de este barrio que está rodeado por la bahía interna de Cartagena, denunciaron que debido a las fuertes corrientes del Canal del Dique todos los sedimentos llegan hasta la orilla del paseo peatonal de la avenida Miramar.

"Nosotros nos vemos muy afectados cuando las corrientes del Canal del Dique llegan a la bahía. En el paseo peatonal de la avenida que bordea todo el barrio encontramos serpientes, basuras y taruyas que son arrastradas hasta acá. Ahora viene Go Catastral con el nuevo estudio del predial y nos van a aumentar ese concepto. Pagamos muchos impuestos en el barrio y no vemos los impuestos reflejados puesto que tenemos una malla vial, puentes y movilidad horrorosas. Es un desacierto no estamos de acuerdo con esta propuesta", puntualizó De la Rosa.