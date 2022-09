Estelar nombró nuevos gerentes para hoteles Cartagena y Manzanillo

Hoteles Estelar anunció el nombramiento de dos nuevos gerentes para sus hoteles en Cartagena: Juan Carlos Diago, en el Estelar Cartagena de Indias, y Carlos Abuchaibe, en el Estelar Playa Manzanillo.

Juan Carlos Diago, es un cartagenero egresado de la carrera de Associate in Science in Hotel, Restaurant, Insitutional Management de la universidad de Miami Dade Community College. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector en empresas como Hilton, Sheraton y Westin, hoteles de 5 estrellas, emblemáticos y de lujo.

Recientemente, el Estelar Cartagena de Indias recibió por parte de Expedia Group un reconocimiento por ser el mayor productor en room nights del segmento de Loyalty- Members durante el año en esta ciudad. Este reconocimiento reafirma que los viajeros frecuentes de Expedia prefieren y compraron más en Estelar Cartagena por encima de otros hoteles de la plaza.

Por otro lado, Carlos Abuchaibe, es administrador de Empresas Turísticas de la Universidad Nueva Esparta en Venezuela. En 2018 obtuvo el título de Hotel Managment in Revenue and Marketing en George Brown College en Toronto, Canadá, y cuenta con una Maestría en Alta Gerencia Hotelera del Instituto de Estudios Superiores de administración de Caracas, Venezuela.

Con más de 25 años de experiencia ha trabajado en empresas como Firkin Group y Hotel Pocahontas Cabins Hotel y Pyramid Lake Resort by Pursuit Collection en Canadá, Secret Excellence Punta Cana y Agua Resort and Spa Hotel Boutique en República Dominicana, Doubletree by Hilton Hotel y Cosmos 100 Hotel and Convention en Bogotá, Karibana Beach Golf Condominium y Hotel Isla Múcura en Cartagena, Cosmos Cali y Club el Nogal.

En el Estelar Playa Manzanillo, su principal objetivo será “mover a todo el equipo al siguiente nivel, manteniendo esa gran calidez que el huésped siempre ha recibido en Estelar, ofreciendo como mínimo una experiencia como los mejores hoteles de primer nivel con el sello de nuestro Caribe colombiano y la excelencia de la cadena”.