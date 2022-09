¿Qué respondió ganador de licitación para granja solar de Mulalo?

Caracol Radio Cali logró contactar a Jhon Alexander Sanchez Giraldo, de la firma Poder Solar y representante comercial para el suroccidente de Colombia de la firma KLARZEN GREEN TECHNOLOGY, empresa ganadora de la licitación para la construcción de una granja solar en el corregimiento de Mulaló en el municipio de Yumbo, Valle, por valor de 90 millones de pesos .

El directivo de la firma ganadora de la licitación aseguró que la decisión de EMCALI ha sido nefasta y además Empresas municipales de Cali no les notificó su decisión unilateral.

Frente a los cuestionamientos que surgieron previo a la decisión de EMCALI de no firmar el contrato con el ganador del concurso, entre ellos la calidad de la sede donde opera en Cali la empresa, el señor Sanchez Giraldo aseguró que la empresa Klarsen es una multinacional que opera en Colombia de 2019 y está registrada en la cámara de comercio de Bogotá.





Reconoció que fue fundada con un capital que no es tan grande como el actual, pero no significa que no sea menos importante, ya que además se puede comprobar con los balances donde hoy en día tiene un capital superior a los 26 mil millones.

El representan comercial de Poder Solar y de la multinacional KLARSEN denunció que detrás de las denuncias y una acción de tutela está la Unión Temporal 20 SOLAR, perdedora en la puja.