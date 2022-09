Alcalde de Cartagena respalda revisión de tarifas de empresas de energía

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, reiteró su rechazo a los altos precios en las tarifas de energía eléctrica que vienen afectando a las familias cartageneras y de todo el Caribe, al tiempo que manifestó su respaldo a la revisión solicitada por el presidente Gustavo Petro a las empresas generadoras de energía y las razones que originan las alzas en los precios.

“Hace poco me reuní en Cartagena con la Ministra de Minas para abordar este tema y ella está plenamente consciente de los problemas al interior de la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (CREG)”.

Agregó: “con la complicidad corrupta de la CREG, las empresas de servicios públicos nos están metiendo la mano ilÍcitamente en lo más profundo del bolsillo y eso es algo que la Ministra tiene claro, algo que el presidente Petro tiene claro y hay que arreglarlo. Es urgente y es algo de lo que el Gobierno Nacional está plenamente consciente.”

No obstante, expresó su desacuerdo con la implementación de paros, marchas, bloqueos o protestas ciudadanas. “El problema no fue causado por el gobierno Petro, el cual todavía no completa su primer mes manejando a Colombia para que se le venga a hacer manifestación”. El desacuerdo parte de las presuntas motivaciones políticas que puedan estar detrás de las convocatorias: “esto de manifestaciones me parece que está motivado por cuestión de política. Ya el Presidente y la Ministra han manifestado su descontento con lo que se viene haciendo con las tarifas de servicios públicos a todos los costeños”.