Fallece la exgobernadora de Caldas Pilar Villegas de Hoyos

A los 93 años falleció en Manizales Pilar Villegas de Hoyos, quien fue una de las líderes políticas más importantes de Caldas a lo largo de su historia.

Doña Pilar fue gobernadora del departamento entre los años 1972 y 1974; así como en el periodo comprendido entre 1992 y 1994. Además fue representarle a la Cámara por Caldas y senadora de la República.

Muchos han sido los pronunciamientos de familiares y líderes de la política caldense acerca de su partida, como es el caso del expresidente del Partido Conservador Omar Yepes Alzate, quien en su cuenta de Twitter manifestó:

"Murió doña Pilar Villegas de Hoyos. Dama emblema de Caldas. A Manizales y a Caldas le sirvio en todos los campos: social, cultural, económico y político, con devoción y desinterés. Los caldenses y los conservadores la lloramos con inmenso dolor."

También su nieta, la exviceministra de las TIC, María Carolina Hoyos Turbay, quien en su perfil de Facebook publicó algunas fotografías con ella y escribió:

"Pilar de mi amor: nunca me prepare para este momento, me duele el corazón. Hoy te despedimos de este plano terrenal, pero vivirás por siempre en nuestros corazones! Gracias por ser mi otra mamá! Gracias por cuidarme y quererme tanto! Fuiste un gran ejemplo! Gracias por las palabras que una vez me dijiste: “Cuando el amor no depende de nada, es verdadero”.

