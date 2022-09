Freddy Marimón viajó a EE.UU. para participar del US Open Surf adaptado

Hoy en medio de una gran expectativa, fue despedido en el aeropuerto Rafael Núñez, por el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff y el Gerente De Iderbol, Pedro Alí, el surfista bolivarense, Freddy Marimón. El deportista viaja con su entrenador, Jesús Kapote a representar a Colombia en el US Open de Surf Adaptado, que se llevará a cabo del 8 al 11 de Septiembre en California, Estados Unidos.

Gracias al apoyo del gobierno bolivarense. Hoy Freddy cumplirá su sueño de traer una medalla más para el departamento de Bolívar y para su país.

El primer mandatario de los bolivarenses, Vicente Blel Scaff, se mostró feliz y complacido al despedir a Freddy Marimón y afirmó que “Nos sentimos muy orgullosos de Freddy y estoy seguro que llevará en alto los colores de la bandera de Bolívar y nos traerá una medalla. Freddy es la mejor muestra que tenemos los boliarenses, porque las limitaciones no son físicas, sino mentales. Nuestro compromiso es seguir manteniendo al departamento en los primeros lugares y nuestros deportistas son la inspiración de la construcción del tejido social que tiene el departamento de Bolívar para entregarle a Colombia y al mundo”.

El Gerente de Iderbol, Pedro Alí Alí, sostuvo que “Freddy Marimón, nuestro campeón mundial, nos representa y se está convirtiendo en una bandera de Bolívar. Este evento del US Open, no estaba dentro del cronograma del instituto, le teníamos garantizado a Freddy su participación en el mundial a final de año pero le dimos la sorpresa apoyándolo, al ver su preocupación. Hoy lo estamos despidiendo y es una alegría para nosotros estar aquí, porque él no encontró respaldo en otras instancias y nosotros a través del gobierno del Bolívar Primero le dimos esa satisfacción”.

Freddy Marimón , está agradecido por el apoyo recibido y confirmó que “ el US open, es un fogueo para el mundial que se viene a fin de año , llevo dos años entrenando fuerte en gimnasio, practicando todos los días y estoy seguro que traeré esa medalla para el departamento. Gracias al gobierno del Bolívar Primero por el apoyo, gracias por confiar en mí”.