Hoy inicia la “Pola Fest”, el evento cervecero más grande de Bucaramanga

La"Pola Fest", es un festival de cerveza y gastronómico que tendrá lugar a partir de hoy viernes primero de septiembre hasta el domingo 4 de este mismo mes.

Será en la ciudadela Real de Minas, específicamente en el parque de los sueños.

Aquí, encontrarán 3 microempresas artesanales de Santander, también cerveza de diferentes países como Alemania, de Bélgica y España, en cuanto a la gastronomía venderán tacos, picadas, empanadas y hamburguesas

Cristian Reyes, organizador de la "Pola Fest" afirmó:

“La oferta gastronómica es bastante amplia, les hacemos la invitación que vengan en familia, tendremos espacios reducidos para personas mayores de 18 años, pero también hay espacios para menores de edad que vengan con sus papás y quieran comer. Los espacios van a estar delimitados para mayores de edad donde están las experiencias cerveceras.”

En la "Pola Fest" encontrarán 5 stands de cervezas con más de 50 tipos de sabores.

Este viernes 2 y sábado 3 de septiembre el evento se realizará de 10:00 AM a 12:00 AM y el domingo 4, de 10:00 AM a 10:00 PM