Más de dos toneladas de carne descompuesta fue destruida en el Caquetá

Entre los productos con residuos de tierra, transportados sin cadena de frío, en canastillas sucias, sin demostrar procedencia de planta de sacrificio, entre otros incumplimientos, motivaron la medida.

Esta acción se tomó para mitigar factores de riesgo que puedan causar Enfermedades Transmitidas por Alimentos en la población que consuma estos productos en condiciones no aptas.

En el más reciente ejercicio de esta naturaleza realizado en el municipio de San Vicente del Caguán, el equipo del área de calidad e inocuidad de alimentos hizo la intervención de un vehículo de transporte de productos cárnicos comestibles, en el cual evidenciaron incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente.

“La unidad de frío se encontraba apagada, es decir, no se garantizaban las condiciones de almacenamiento y transporte de algunos productos cárnicos como pollo, gallina y pescado, superando así las temperaturas de almacenamiento y refrigeración, se evidenciaba contaminación cruzada por el uso de canastillas sucias, deterioradas, habían residuos de tierra en algunos de los productos y no se garantizaba su procedencia de una planta de beneficio animal, es decir, no se contaba con una guía de sacrificio que diera información sobre donde habían sido sacrificados y se encontraron vísceras sin rótulo con presencia de contaminación de tierra”, explicó Lina Marcela Giraldo Rincón, directora técnica de Salud Pública.

La funcionaria agregó que, como consecuencia de esos incumplimientos, se conceptuó que los productos no eran aptos para el consumo y se procedió a aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en la desnaturalización o aplicación de químicos a 2.239 kilos de producto, que posteriormente se dispusieron en el relleno sanitario del municipio de Puerto Rico.

Giraldo Rincón recordó que estos productos cárnicos son catalogados como de alto riesgo en salud pública por ser susceptibles al deterioro, contaminación por microorganismos y la alteración de la cadena de frío.

Añadió que “esos alimentos son las principales causas de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, en lo corrido del año se han presentado más de 286 brotes en todo el país y en el departamento del Caquetá llevamos 6 brotes a la fecha”.

Ante esta situación se invitó a los comerciantes a cumplir con toda la normatividad sanitaria vigente, garantizando la inocuidad en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción u obtención de materias primas hasta la entrega al consumidor final, incluyendo al transporte y abastecimiento. Así mismo, instó a los ciudadanos a verificar las condiciones de los productos que van a adquirir.