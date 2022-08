Opiniones divididas en Cúcuta sobre petición de suspender al alcalde

Divididos se encuentran los diferentes sectores comunales, políticos y autoridades en la ciudad de Cúcuta con la gestión del mandatario Jairo Tomas Yáñez Rodríguez, y como ha asumido los retos durante los dos años de administración.

Al avanzar las investigaciones por parte de la Contraloría municipal con presuntos hallazgos fiscales en la contratación y haberse pedido la suspensión del alcalde, los lideres de la región han hecho un análisis en Caracol Radio de esta situación.

Lenny Mesa edil de la comuna 1, afirmó que la ciudadanía debe seguir respaldando a Yáñez Rodríguez, pero se deben hacer cambios. “Cómo lo dice el alcalde que es vergonzoso que la llegada de Ramiro Suárez amanezca con la exigencia al contralor que claramente desde esta corriente político, bastante nos ha costado levantarnos y cambiar nuestra historia donde durante más de dos décadas hemos venido luchando contra la corrupción en manos del exalcalde, hoy lo vemos con ganas otra vez de apoderarse de nuestro municipio pero esta situación tiene varias aristas, la ciudad le expresa al alcalde su apoyo pero también el mandatario debería manifestarse por el incumplimiento que ha tenido el director del área metropolitana el cual debería estar suspendido o destituido”.

Muchos le han criticado la falta de proyectos y que esta investigación de la contraloría es acertada. Carlos Camacho, edil de la comuna número 4 afirmó que “estoy de acuerdo con la destitución del alcalde porque uno analiza los problemas de la ciudad y el único ciego que no se da cuenta de lo que está pasando es el alcalde, ha nombrado gente que no tiene que nombrar y le echa la culpa a los demás, yo creo que algo bueno que le podría pasar a la ciudad es que lo destituyan y esperar que el gobernador tome la decisión, felicito al contralor con todos estos hallazgos que encontró”.

Los exfuncionarios que acompañaron al alcalde desde el inicio de su gobierno en el 2020 han indicado que la ciudad fue la que decidió por un cambio y que no es viable que se den estas decisiones, sin embargo si han reconocido que se deben corregir muchos errores que están a la vista de todos y escuchar también a sus electores.

David Fajardo quien fue secretario de salud de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que “ estoy a favor de la voluntad de cambio de mucha lucha contra la corrupción que la ciudadanía votó en el 2019 y se expresa en la actual alcaldía de Cúcuta, pero para nadie es un secreto que la Contraloría es de la casa Ramen esta y hará lo que sea por sabotear este proyecto de cambio, pero a pesar de ello debemos reconocer que tienen hallazgos fiscales en varios convenios que suman más de 70,000 millones de pesos, es por esto que los funcionarios que estén investigados y cuestionados deben dar un paso al costado, y también se ha demostrado una mala administración pública por parte de la alcaldía “.

Otros funcionarios que han trabajado en anteriores administraciones han celebrado la decisión de la Contraloría de Cúcuta de pedir la suspensión, indicando que durante el periodo de gobierno actual no se ha visto un avance para la ciudad.

Brian Torres secretario de gobierno de Cúcuta indicó que “esta suspensión estaba más que cantada, así lo catalogó la oficina del Contralor de Cúcuta ante la suspensión del alcalde Yáñez por procesos de responsabilidad fiscal, por eso es que el alcalde debe irse del cargo y no aduciendo persecución política, el mandatario Debe irse por el desconocimiento de lo público y sobre todo por ese caballito de batalla que está mandado a recoger que dice no mentir y no robar, todo esto se le está cayendo como un castillo de naipes y la gente no come cuento, acá hay algo claro que esta es una administración que en casi tres años no aprendió cómo es la administración pública “.

Por su parte el gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano se encuentra analizando la petición de la Contraloría, y mediante su equipo jurídico tomará una decisión de si suspende o no al alcalde de Cúcuta.