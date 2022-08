Puente peatonal en El Campestre destruído tras intenso aguacero

Cartagena inició la semana con un fuerte aguacero que causó estragos en gran parte de la ciudad, y como siempre, en El Campestre no escaparon a esa problemática.

Hoy la comunidad se encuentra sin el puente peatonal que conecta con el Almirante Colón, luego de que un vehículo fuera arrastrado por las corrientes desde el semáforo de la iglesia y se frenara en el puente en medio de las fuertes precipitaciones que se hicieron virales en redes sociales.

"Ya no queremos más mamadera de gallo, si el alcalde no soluciona vamos a bloquear Mamonal porque con las vías de hecho está comprobado que en esta ciudad solo es que el gobierno distrital nos presta atención. Si los recursos están no aceptamos más excusas para hacer una obra que a gritos estamos pidiendo desde hace mucho aquí en El Campestre", dijo Óscar Fernández, residente de esta comunidad.

Por el momento los vecinos siguen en alertan, y consideran que cada aguacero literalmente los ha graduado de rescatistas.