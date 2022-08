Unisimón otorgó doctorado honoris causa a Gustavo Álvarez Gardeazábal

La Universidad Simón Bolívar otro otorgó el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas al escritor y periodista, Gustavo Álvarez Gardeazábal.

La máxima distinción de la Unisimón, fue concedida al escritor vallecaucano por sus valiosos aportes a la literatura y el periodismo colombiano.

El reconocimiento fue entregado en presencia de los miembros de la Sala General, en medio de un acto que se cumplió en la Casa de la Cultura de América Latina ‘La Perla’

El rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, resaltó el pensamiento crítico y amor por la literatura que ha caracterizado al escritor.

“Agradecemos su presencia y cálida acogida a este reconocimiento por parte de la universidad a la que llegó hace 50 años de la mano de Otto Morales Benítez y Meira Delmar, a presentar su obra cumbre ‘Cóndores no entierran todos los días’, con el beneplácito del fundador José Consuegra Higgins”.

Gustavo Álvarez Gardeazábal, oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, es Licenciado en Letras e Historia y Doctor Honoris Causa en Literatura de la Universidad del Valle, y es Doctor Honoris Causa en Derecho, de la Unidad Central del Valle del Cauca.

Durante su intervención el escritor y periodista manifestó que “vivimos en el pasado porque no hemos encontrado el futuro. Tal vez por ello estoy yo hoy aquí. Porque he querido mostrar a través de mis narraciones esa historia de Colombia que por parroquial resulta universal. Porque cuando escribí “Cóndores no entierran todos los días” quería que ese pasado no se repitiera”