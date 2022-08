Conductores de plataformas alertan por riesgos para ejercer su la

Las plataformas de servicio están de nuevo en medio de la polémica, esta vez por el secuestro de un conductor. El suceso ocurrió en Sabaneta y finalizó con la captura de tres personas en la calle Colombia.

El hombre aceptó un servicio y allí fue interceptado por dos hombres. Luego fue amordazado y encerrado en el baúl de otro vehículo mientras fue hurtado su vehículo.

Tras estos hechos comenzó el debate sobre la seguridad en las plataformas.

"Realmente nunca me he sentido insegura, en todo el tiempo que llevo solo en dos ocasiones me sentí insegura, pero en términos generales siempre las personas son muy respetuosas", aseguró una conductora del sistema.

Sin embargo, la atención ahora está sobre los conductores que aseguran no existen las garantías necesarias.

"Me parece que en las plataformas la seguridad no existe por ningún lado, escasamente lo que uno tenga de contactos por si esta en peligro, de resto la seguridad no existe. Hay que saber con quién y en dónde trabajar", afirmó un conductor

Las autoridades recomiendan a los conductores hacer verificación de la información de los viajeros que van a abordar el vehículo.