Miguel Uribe sobre POT: “Surtió efecto la mermelada de Claudia López”

El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe, se pronunció frente a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de levantar la suspensión que tenía frenada la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá.

Uribe dijo que surtió efecto la mermelada de Claudia López, haciendo referencia hacia una presunta influencia política de la alcaldesa de Bogotá en las decisiones del Tribunal.

“Varios familiares de los magistrados que tomaron esta decisión trabajan hoy en la alcaldía. Incluso deja mucho que decir que ni siquiera hubo deliberación por parte de los magistrados. Pues una de las hijas magistradas trabaja en la secretaria de plantación, misma entidad que lidera la discusión del POT” manifestó Uribe.

Asimismo, los concejales Carlos Carrillo, Jorge Colmenares, Lucía Bastidas y Diana Diago lamentaron que el POT, expedido por decreto, ahora tenga vía libre.

Por su parte, Claudia López celebró la decisión y le respondió a través de su cuenta de twitter al senador.

“Además de politiquero y anti bogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia” manifestó López.